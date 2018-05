Salerno | il tribunale le nega il neonato | la madre se lo porta via

Salerno - il tribunale non le affida il figlio : lei se lo prende in ospedale e scappa : Salerno, il tribunale non le affida il figlio: lei se lo prende in ospedale e scappa Sono in corso le ricerche di una donna, probabilmente di origine polacca, che nella serata di ieri ha prelevato e portato via con sè il figlio di circa un mese dall’ospedale Ruggi di Aragona di Salerno. Il tribunale non […]

Salerno - il tribunale non le affida il figlio : lei se lo prende in ospedale e scappa : Sono in corso le ricerche di una donna, probabilmente di origine polacca, che nella serata di ieri ha prelevato e portato via con sè il figlio di circa un mese dall'ospedale Ruggi di Aragona di Salerno. Il tribunale non aveva ancora deciso di affidarglielo.