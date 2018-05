Sabato 5 Maggio sui canali Sky Cinema HD

Programmi TV di stasera - Sabato 5 maggio 2018. Gigi D’Alessio e Noemi al Saturday Night Live : Saturday Night Live Rai1, ore 20.35: Ballando con le Stelle Attesa febbrile per la semifinale di Ballando con le Stelle 2018. Per un appuntamento così importante non poteva mancare una “Ballerina per una notte” d’eccezione: Ivana Trump. Al suo fianco come “Ballerino per una notte”: Rossano Rubicondi. La coppia affronterà un vero e proprio tour de force per imparare in poche ore una coreografia realizzata per loro, da eseguire durante la diretta ...

Giro d’Italia oggi (Sabato 5 maggio) - seconda tappa Haifa-Tel Aviv : come vederla in tv e diretta streaming. Orario e programma : oggi (sabato 5 maggio) si correrà la seconda tappa del Giro d’Italia 2018, che vedrà i corridori affrontare un percorso di 167 km da Haifa a Tel Aviv. Una frazione quasi interamente pianeggiante, è presente infatti uno solo breve GPM a metà corsa, che avrà l’unica rilevanza di assegnare la prima Maglia Azzurra. Sulla carta vedremo quindi una classica volata di gruppo. Il favorito numero sarà il nostro Elia Viviani, che, dopo un inizio di ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di Sabato 5 maggio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di sabato 5 maggio 2018: Marcela spiega ad Adela di temere che il suo matrimonio con Matias non funzioni. Il giovane Castaneda, infatti, è corso in aiuto di Beatriz quando lei si è trovata in pericolo per via di Aquilino. Aquilino è pronto a distruggere il clan Dos Casas se Hernando non ritirerà la denuncia sporta contro di lui. Julieta Uriarte è entusiasta dell’opportunità di gestire una locanda, che le ...

Loano - Sabato 5 maggio la cerimonia di intitolazione della biblioteca civica al professor Antonio Arecco : Si terrà sabato 5 maggio alle 16 la cerimonia di intitolazione della biblioteca civica di Palazzo Kursaal a Loano al professor Antonio Arecco, insegnante, scrittore e studioso delle tradizioni ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : qualifiche (Sabato 5 maggio). Come vederle in tv e diretta streaming. Orari - programma e differite : Dopo la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Spagna di Jerez de la Frontera, che hanno messo in mostra una ottima Honda sia con Cal Crutchlow che con i soliti Dani Pedrosa e Marc Marquez, è già tempo di qualifiche per un sabato ad alta tensione sul tracciato andaluso. Le tre classi, infatti, decideranno le proprie griglie di partenza sul filo dei millesimi. Si inizia a fare sul serio, quindi, con la Moto3 che vedrà l’inizio ...

Milano - Sabato 5 maggio corteo anti-Eni/ Anarchici e black bloc da tutta Europa : il precedente di Expo : Milano, domani sabato 5 maggio corteo anti-Eni da staz.Centrale a via Imbonati: black bloc, no global e Anarchici in arrivo da tutta Europa, rischio nuovo G8 o inauguazione Expo(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 16:52:00 GMT)

Allerta meteo Sardegna : codice arancione anche Sabato 5 maggio : E’ stata prorogata fino alla mezzanotte di sabato 5 maggio l‘Allerta meteo della Protezione civile regionale per l’ondata di maltempo che sta interessando la Sardegna. Avviso di criticità moderata (arancione) per il centro e il sud dell’Isola a causa del rischio idrogeologico e idraulico, ordinaria (gialla) invece per il Sulcis, Flumendosa-Flumineddu, Gallura e Logudoro. Sono previste ancora piogge intense e temporali con ...

Il Segreto - Marcela lascia Matias : anticipazioni trame da lunedì 7 a Sabato 12 maggio : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da lunedì 7 maggio a sabato 12 maggio alle 16.30: qui le anticipazioni della settimana. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: tra Saul e Julieta è finita per sempre Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte ...

Amici 2018 : le anticipazioni del quinto Serale di Sabato 5 maggio : Amici: anticipazioni quinto Serale di sabato 5 maggio 2018 La quinta puntata di Amici Serale di sabato 5 maggio 2018 si preannuncia “scoppiettante”. Secondo le anticipazioni, domani sera in trasmissione ci sarà anche spazio per un doppio momento di eliminazione. La corsa verso la vittoria, infatti, si fa sempre più avvincente. Gli undici concorrenti rimasti […] L'articolo Amici 2018: le anticipazioni del quinto Serale di sabato ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di Sabato 5 maggio 2018 : anticipazioni puntata 447 di Una VITA di sabato 5 maggio 2018: Teresa dice sì la proposta di matrimonio di Fernando e lo bacia, intanto un triste Mauro assiste non visto alla scena. Ursula maltratta Fabiana in ospedale pur di farle rivelare la verità sulla presunta pazzia di Cayetana, ma viene interrotta dal medico. Simon è tornato: Elvira è felice e inVITA Liberto a non perdere le speranze con Rosina. Intanto Celia torna a casa: non è scappata ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di Sabato 5 e lunedì 7 maggio 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di sabato 5 e lunedì 7 maggio 2018: Il piano organizzato da Bill (Don Diamont) per incendiare l’edificio della Spectra è già in atto e così Sally (Courtney Hope) e tutti i suoi collaboratori devono fuggire disperati quando giungono i vigili del fuoco… A casa Forrester, Quinn (Rena Sofer) tenta di convincere Eric (John McCook) a cacciare Sheila (Kimberlin Brown), a cui lei non crede… James ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : qualifiche (Sabato 5 maggio). A che ora cominciano e come vederle in tv? Il programma completo : Sabato 5 maggio andranno in scena sul circuito di Jerez de la Frontera le qualifiche del GP di Spagna 2018, quarta prova del Mondiale di MotoGP. Sulla pista andalusa i centauri della top class si confronteranno in cerca del tempo più veloce. Marc Marquez sembra essere il favorito numero uno. Dopo il successo di Austin (Stati Uniti), il campione del mondo della Honda pare aver trovato il giusto equilibrio e punta a vincere su un tracciato che non ...

Verissimo : tutti gli ospiti della puntata di Sabato 5 maggio 2018 : Verissimo 2018: tra gli ospiti della puntata di sabato 5 maggio anche Silvia Provvedi, Aurora Ramazzotti e Baye Dame Dia Mediaset comunica ufficialmente i nomi dei nuovi ospiti di Verissimo che saranno presenti nella nuova puntata trasmessa sabato 5 maggio 2018. Questa settimana su Canale5 Silvia Toffanin intervisterà Silvia Provvedi, Aurora Ramazzotti, Baye Dame Dia, Roby […] L'articolo Verissimo: tutti gli ospiti della puntata di sabato ...

Un Sabato di incontri - libri - danze e crinoline : appuntamento a Euroflora il 5 maggio : L’AIAPP – Associazione italiana Architettura del Paesaggio, sceglie la splendida cornice dei Parchi e dei Musei di Nervi, che ospita Euroflora fino a domenica 6 maggio, per l’Assemblea nazionale dei soci, in programma alle ore 9.30 allo Spazio incontri Mare. Continuano gli incontri sui temi del paesaggio: alle ore 10.00, allo Spazio incontri Fienile, verrà presentato il volume “Maestri di paesaggistica. Progetti e interviste”, ...