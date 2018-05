Russia - tensione e proteste in molte città : 600 fermati in manifestazioni anti-Putin. C’è anche il blogger oppositore Navalni : Centinaia di persone sono state fermate dalla polizia in tutta la Russia per aver preso parte a “Putin non è il nostro zar“, la manifestazione antigovernativa non autorizzata convocata in diverse città appena due giorni prima dell’insediamento ufficiale di Vladimir Putin al Cremlino per il suo quarto mandato presidenziale. I fermi sono almeno 587, fa sapere l’ong Ovd-Info, aggiornando la cifra precedente di 354 fermi. In ...

Russia - segnali di distensione : diminuisce la spesa pubblica Video : Il presidente russo Vladimir #Putin, da poco riconfermato alla guida del suo paese, starebbe pensando di ricostruire un sistema di buone relazioni con l'Occidente, e per farlo ha in mente un paio di mosse rassicuranti e distensive. La nomina di Aleksej Kudrin Kudrin è stato il ministro delle Finanze dal 2000 al 2011. Un antico alleato di Putin e un uomo apprezzato in Occidente. Una sua nomina per un posto di rilievo nell'amministrazione russa ...

Siria - Russia : “A Douma laboratorio chimico dei ribelli”/ Indagine ispettori Opac - tensione Iran-Israele : Siria, ispettori Opac a Duma: scontro Russia-Usa-Francia, "basta interferire in ricerche". Cremlino, "a Duma laboratorio di armi chimiche dei ribelli": ultime notizie e scenari di guerra(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 22:55:00 GMT)

Siria - sale la tensione tra Stati Uniti e Russia : Non è chiaro ancora cosa accadrà dopo il sospetto uso di armi chimiche sui civili a Douma, in Siria. Per gli Stati Uniti tutte le opzioni sono sul tavolo, non solo la risposta miliare. La portavoce della Casa bianca, Sarah Sanders, ha riferito che non è stata presa una decisione definitiva rispetto a un risposta militare, ma ha anche detto che gli Stati Uniti ritengono la Russia complice di quanto accaduto. Invece non poteva essere più esplicito ...

Siria - tensione alle stelle Usa-Russia. Petrolio a record in oltre tre anni - paga anche Arabia Saudita : I timori legati all'escalation delle tensioni tra la Russia di Vladimir Putin e gli Stati Uniti di Donald Trump fanno scattare al rialzo i prezzi del Petrolio.

Siria : continua a crescere la tensione tra Usa e Russia Video : continua a crescere la tensione tra #Stati Uniti e #Russia dopo l'attacco chimico a Duma attribuito al regime di Damasco, che a sua volta chiede l'intervento dell'Opac per indagare. La richiesta di Washington Gli Stati Uniti hanno chiesto al Consiglio di Sicurezza dell'Onu di votare la bozza di risoluzione per istituire un nuovo ordine e d'inchiesta sull'uso delle armi chimiche in #Siria. Intanto il presidente Trump ha annullato la sua ...

Siria - tensione Usa-Russia : Trump : «Arrivano i missili» La replica : li usi per i terroristi : L’autorità che sovrintende al traffico dei cieli invita i vettori commerciali a considerare il pericolo e a riprogrammare le loro rotte nella zona del Medio Oriente

Tensione tra Londra e Mosca : via dalla Russia oltre 50 diplomatici Gb : Il Cremlino replica ai provvedimenti varati da gran parte dei Paesi Ue e dalla Casa Bianca - Continua il botta e risposta a colpi di espulsioni di diplomatici tra la Russia e il resto del mondo. Il portavoce del ministero degli Esteri di Mosca ha annunciato l'espulsione di olre 50 diplomatici e membri dello staff tecnico. 'La Russia punta alla parita" della presenza diplomatica nei due ...

Tensione tra Usa e Russia : Mosca espelle 60 diplomatici americani : La Russia ha annunciato un'espulsione di massa di diplomatici Statunitensi, oltre alla chiusura del consolato a San Pietroburgo, come rappresaglia alle mosse coordinate da parte dei paesi occidentali per isolare Mosca dopo l'...

Sale la tensione tra Russia e Stati Uniti - Mosca chiude il consolato Usa a San Pietroburgo : Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha annunciato che da Mosca saranno intraprese misure speculari, dopo l'espulsione in massa di...

Tensione alle stelle tra Russia e Regno Unito : Mosca espelle 23 diplomatici di Londra : La Russia ha annunciato oggi l’espulsione di 23 diplomatici britannici e lo stop alle attività del British Council. L’ha annunciato oggi il ministero degli Esteri di Mosca. Il provvedimento - come riferisce...

Russia-Gran Bretagna - è alta tensione : la May espelle 23 diplomatici russi. Mosca minaccia : "È scontro - reagiremo" : Altissima tensione tra Regno Unito e Russia. «Il governo britannico ha scelto lo scontro con la Russia: è evidente che scegliendo i metodi unilaterali e non trasparenti per le indagini...