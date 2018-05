Russia | proteste contro Putin Arrestato Alexey Navalny

Proteste anti-Putin in Russia - fermato Navalny : «Non è il nostro zar». Con questo slogan, sostenitori dell’oppositore Alexei Navalny hanno protestato in decine di città della Russia, a partire da Mosca e San Pietroburgo, contro l’insediamento di Vladimir Putin. A Krasnoyarsk ci sono stati tafferugli con le forze di sicurezza che hanno fermato alcuni attivisti....

Proteste anti-Putin in Russia - arrestate decine di sostenitori di Navalny : decine di sostenitori del leader dell'opposizione russa Alexei Navalny sono stati arrestati durante le manifestazioni in occasione delle due giornate di inaugurazione del quarto mandato presidenziale di Vladimir Putin. Dichiarato ineleggibile per una condanna penale che considera orchestrata dal Cremlino, il principale avversario russo Alexei Navalny non si è presentato alle elezioni presidenziali di marzo. E oggi ha invitato i suoi ...

Russia : al via proteste anti-Putin - fermi in molte città : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Proteste anti-Putin in Russia : ANSA, - MOSCA, 5 MAG - Sono iniziate le Proteste anti-Putin 'Per noi non è lo zar' organizzate da Alexiei Navalni, e in diverse città dove la manifestazione non era autorizzata la polizia ha già ...

Al via proteste anti-Putin - fermi in molte città della Russia : Sono iniziate le proteste anti-Putin 'Per noi non è lo zar' organizzate da Alexiei Navalni, e in diverse città dove la manifestazione non era autorizzata la polizia ha già fermato diversi dimostranti. ...

La Lega contro il ritorno alle urne e le proteste in Russia. Le notizie del giorno in breve : DAL MONDO In un attentato a Kabul sono morte 29 persone e i feriti sono più di 10. Nella capitale dell'Afghanistan, due kamikaze hanno colpito la zona vicino al quartier generale della Nato e dell'...

Armenia - si dimette primo ministro Sargsyan dopo le proteste/ La chiusura all'Ue e la vicinanza alla Russia : Armenia, si dimette primo ministro Sargsyan dopo le proteste: cosa succede ora? Ultime notizie: i rapporti con la Russia, Karan Karapetyan premier ad interim(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 10:42:00 GMT)