: #News #Russia, Piazze anti Putin:non è uno zar - CybFeed : #News #Russia, Piazze anti Putin:non è uno zar - CybFeed : #News #Russia,Piazze anti Putin:'Non è lo zar' - NotizieIN : Russia, Piazze anti Putin:non è uno zar -

Sono in corso le proteste'Per noi non è lo zar', organizzate da Alexiei Navalni,e in diverse città dove la manifestazione non era autorizzata la polizia ha già fermato diversi dimostr. Si registrano fermi a Tomsk, Meduza, Barnaul, Chelyabinsk e Krasnoyarsk. In quest'ultima città, secondo l'Ong Ovd-info,i fermati sono almeno 15 Il corteo a Mosca nonostante il divieto Proteste sono organizzate in vista dell'insediamento al Cremlino diper il suo quarto mandato, previsto lunedì.(Di sabato 5 maggio 2018)