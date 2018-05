Russia | fermato Navalny | leader dei cortei anti Putin | 1300 arresti | 5 giornalisti La

“Per noi non è lo zar”. Proteste anti-Putin in Russia - fermato l’oppositore Navalny : “Per noi non è lo zar”. Proteste anti-Putin in Russia, fermato l’oppositore Navalny Il leader dell’opposizione in Russia Alexei Navalny è stato fermato a Mosca per uno dei tanti ‘cortei non autorizzati’, indetti nel Paese alla vigilia dell’insediamento di Putin al Cremlino. Decine di altri arresti.Continua a leggere Il leader dell’opposizione in Russia Alexei Navalny […]