Russia | arrestato Alexey Navalny Proteste contro Putin in molte città

Russia - arrestato Alexey Navalny - alla guida delle manifestazioni anti Putin in tutto il Paese. Fermi in molte città : Navalny ha sempre sostenuto che si è trattato di una sentenza politica. arrestato e incarcerato più volte, Navalny da tempo denuncia la corruzione della classe dirigente russa. A Krasnoyarsk ci sono ...

Russia - proteste contro Putin. Arrestato Alexey Navalny : Lunedì prossimo, 7 maggio, a meno di due mesi dal suo trionfo elettorale, Vladimir Putin si insedierà al Cremlino per il suo quarto mandato presidenziale. Oggi, in 90 città russe, si stanno svolgendo le manifestazioni contro il Presidente, al grido di "Per noi non è lo zar". Si tratta di proteste organizzate da Alexey Navalny, leader dell'opposizione a Putin, che è stato più volte Arrestato in questi anni e anche oggi non è riuscito a sfuggire ...