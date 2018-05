Russia | arrestato Alexei Navalny Manifestanti e giornalisti anti Putin fermati | Ue

Russia - ARRESTATO ALEXEI NAVALNY/ Nuovo fermo per l'oppositore di Putin : bandiere e palloni rossi in 90 città : RUSSIA, ARRESTATO a Mosca Alexey NAVALNY che aveva indetto manifestazioni contro Putin a due giorni dal suo insediamento ufficiale per il quarto mandato(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 19:04:00 GMT)

Russia - arrestato Alexey Navalny - alla guida delle manifestazioni anti Putin in tutto il Paese : Navalny ha sempre sostenuto che si è trattato di una sentenza politica. arrestato e incarcerato più volte, Navalny da tempo denuncia la corruzione della classe dirigente russa. A Krasnoyarsk ci sono ...

