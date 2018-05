Russia | almeno mille persone arrestate nelle proteste anti-Putin

Russia - incendio in un centro commerciale : almeno 53 morti : almeno 53 persone hanno perso la vita in un incendio divampato in un complesso commerciale nella città siberiana di Kemerovo. Tra le vittime, secondo la stampa locale, ci sarebbero anche 41 bambini.L'incendio sarebbe scoppiato in un piano alto del complesso Winter Cherry, mentre decine di persone stavano assistendo alla proiezione di un film in una delle sale cinematografiche ospitate nell'edificio. Le autorità locali hanno precisato che il ...

Russia - incendio in Siberia : almeno 64 vittime : Continua ad aggravarsi il bilancio dell’incendio divampato ieri nel centro commerciale Zimnyaya Vishnya di Kemerovo, in Siberia: secondo il Comitato d’inchiesta russo i morti sono 64. Molte delle vittime sono bambini, mentre 10 sarebbero i dispersi. La causa dell’incendio non è ancora nota e le autorità hanno avviato un’indagine. I vigili del fuoco hanno combattuto le fiamme per 14 ore. Il presidente Vladimir Putin ha ...

Russia - fiamme nel centro commerciale : almeno 64 i morti a Kemerovo : ... "La causa è la negligenza, le norme esistono e sono fissate, ma il mondo in cui noi le seguiamo è la causa catastrofica di tutto il male a cui oggi assistiamo", ha dichiarato la delegata del ...

Russia - incendio in centro commerciale Almeno 37 morti Video - Le immagini : Il rogo è scoppiato a Kemerovo, in Siberia, a circa 3.600 km a est di Mosca. Decine i feriti. Ma mancano all'appello una sessantina di persone, tra cui una scolaresca di bambini