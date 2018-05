Rossi | Non è andata bene

Valentino Rossi - GP Spagna 2018 : “Sarà una gara dura. Zarco non in Yamaha per causa mia? Pura fantasia” : Decimo tempo al termine delle qualifiche del GP di Spagna 2018 (quarta prova del Mondiale 2018 di MotoGP), Valentino Rossi non può essere certo contento del passo messo in evidenza dalla Yamaha a Jerez de la Frontera, sia sul giro secco che soprattutto guardando alla gara di domani, in prospettiva molto difficile per il campione di Tavullia. “Purtroppo è stata una giornata un po’ simile a ieri. Abbiamo cercato di modificare il ...

Carmine Buschini a Blogo : "Braccialetti Rossi 4? Non si sa se si farà - fosse per me sì. Ma intanto lavoro ad altro" (VIDEO) : Debutterà lunedì 7 maggio in prima serata su Rai1 la nuova serie tv in quattro puntate Il capitano Maria, con Vanessa Incontrada (guarda la video intervista) protagonista. Nel cast è presente anche Carmine Buschini, giovane attore diventato popolare grazie a Braccialetti rossi. TvBlog lo ha intervistato per parlare non soltanto di Il capitano Maria ma anche del possibile ritorno di Braccialetti rossi. La quarta stagione della serie molto ...

MotoGp Spagna - Libere 4 : Iannone vola - Rossi 14° : JEREZ - Doppietta delle Suzuki nelle Libere 4. Iannone va a cannone e brucia tutti i concorrenti, dimostrando il momento di forma. Dietro di lui il compagno di squadra Suzuki Rins. Poi Marquez, a ...

Nadia Toffa - perchè non c'è ad Amici?/ "Piccole sfighe - ma non mollo. Appuntamento a sabato pRossimo" : Nadia Toffan ha annunciato sui social la sua assenza al quinto serale di Amici 17 in qualità di ospite: Appuntamento rimandato a sabto 12 maggio, ecco perché.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 10:50:00 GMT)

Beach volley - World Tour 2018 Huntington Beach. Primo stop per Rossi/Caminati. Stasera sfida ai brasiliani per evitare il nono posto : Primo stop della fantastica avventura statunitense per Enrico Rossi e Marco Caminati che, con un risultato da top ten già in tasca, sono usciti sconfitti a testa alta nella sfida con i forti padroni di casa Hyden/Brunner, una delle coppie più in forma del momento, nei quarti di finale vincenti. Partita tiratissima, quella disputata nella notte dalla coppia italiana che si è arresa in due set con il punteggio di 21-18 e 21-19 e ora scivola nel ...

MotoGp Spagna - Rossi : «Non sono molto contento del bilanciamento della moto» : JEREZ DE LA FRONTERA - Valentino Rossi sembrava sulla strada giusta nella prima sessione, ma nella seconda le cose sono andate piuttosto male con il nono tempo finale. Il pilota di Tavullia non può ...

GP Spagna MotoGP - vola Crutchlow. Iannone 4° - Dovi 6° e Rossi 9° : Si comincia nel segno della Honda e di Cal Crutchlow. Il britannico del team LCR in 1'38"614 ha preceduto di 28 millesimi la Honda ufficiale di Daniel Pedrosa nella prima giornata di prove libere del ...

City - Guardiola annuncia : 'Yaya Touré non resterà con noi la pRossima stagione' : L'arrivo al Manchester City nel luglio del 2010, otto stagioni vissute quasi sempre da protagonista in maglia Citizens e adesso il capitolo finale di una storia ricca di successi e soddisfazioni ...

Diretta MotoGp/ Prove libere FP2 : Crutchlow giro veloce - sesto Dovizioso. Nono Valentino Rossi (GP Jerez 2018) : Diretta MotoGp streaming video SKY FP2: Crutchclow primo seguito da Pedrosa e Zarco. Dovizioso sesto dietro a Marquez condizionato da una caduta. Crisi Valentino Rossi Nono (GP 2018 Jerez)(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 15:25:00 GMT)

MotoGP - GP Spagna 2018 : risultato e classifica prove libere 2. Cal Crutchlow fulmine - quinto Marquez davanti a Dovizioso - nono Valentino Rossi : Si temeva l’arrivo della pioggia, invece la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna della MotoGP si è disputata senza alcun problema. Il più veloce di questo turno è risultato il britannico Cal Crutchlow (LCR Honda) che ha fermato i cronometri sul tempo di 1:38.614, staccando il padrone di casa, Dani Pedrosa (Honda) di appena 28 millesimi. I primi due della classifica confermano l’ottimo feeling tra la moto ...

Pd - scatta la corsa alla pRossima segreteria. Migliore : 'Renzi candidato? Non lo escludo' : Incassata la fiducia da parte della direzione dem, al segretario reggente Maurizio Martina spetta ora il compito di traghettare il partito alla...

Roma - non solo De Rossi : la forza dei gialloRossi è una squadra di capitani : Di capitano nella Roma ce ne sarà sempre e soltanto uno. Cinque lettere e un numero, il dieci. Scritto sulle sue spalle per tanti anni e poi, probabilmente, mai più privilegio per nessun altro. Nella ...

Roma - capolavoro sfiorato Non basta il 4-2 al Liverpool GialloRossi contro l’arbitro : «Che errori - serve la Var»foto : Troppi errori difensivi per la banda Di Francesco, la splendida corsa europea si ferma alla notte di Anfield. Saranno gli inglesi a sfidare la corazzata Real Madrid