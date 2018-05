Romina Power | nuovo scatto social con dedica ad Albano Carrisi?

Romina Power e quella foto "romantica" a Capri : Non si ferma la guerra a distanza tra Romina Power e Loredana Lecciso . Da tempo le due si sfidano a colpi di accuse e veleni dopo la rottura di Al Bano con la sua compagna pugliese. Romina qualche ...

Romina Power ospite di Maurizio Costanzo? Le novita' di Gossip svelano che Maurizio Costanzo ha annunciato l'inizio della nuova stagione de L'Intervista, il programma in seconda serata di Canale 5, che vede il famoso ...

Rita Dalla Chiesa dietro il linciaggio ci sono fan di Romina Power : Rita Dalla Chiesa in un’intervista rilasciata a “Tiscali. it racconta:”Non possono minare il mio vissuto con Fabrizio con paragoni che non esistono. Al Bano e Romina si sono lasciati in un determinato modo. Fabrizio ed io ci siamo lasciati in un altro”. “Trovo incredibile e inverosimile che ci sia qualcuno che possa pensare che io abbia bisogno di parlare di Fabrizio Frizzi per essere intervistata, è dal 1982, da quando hanno ...

Rita Dalla Chiesa - il linciaggio mediatico e i fan di Romina Power : «Ecco la verità» : Rita Dalla Chiesa è in guerra con Romina Power ? Dopo la morte di Fabrizio Frizzi, la conduttrice è stata bersagliata sui social con accuse e attacchi completamente gratuiti . Molti utenti, senza ...

Al BANO e ROMINA POWER TORNANO Insieme ma solo come nonni. I due cantanti in attesa della nascita del figlio di Cristel. Intanto Loredana Lecciso rimane in disparte

Rita Dalla Chiesa : "Dietro il mio linciaggio mediatico ci sono i fan di Romina Power" : "Trovo incredibile e inverosimile che ci sia qualcuno che possa pensare che io abbia bisogno di parlare di Fabrizio Frizzi per essere intervistata, è dal 1982, da quando hanno ucciso mio padre, che sono sotto le luci dei riflettori e delle telecamere e tutto questo mi pesa perché condividere i momenti belli fa piacere a tutti ma condividere i momenti brutti è terribile", inizia così il lungo sfogo di Rita Dalla Chiesa a Tiscali.it.Rita è ...

Romina Power e al bano Carrisi sono tornati insieme? E' ancora presto per dirlo in maniera ufficiale. Fatto sta che la coppia d'oro della canzone italiana ha finalmente ritrovato quell'intesa speciale che i due avevano perduto da diversi anni. La quiete dopo la tempesta insomma. E ci voleva proprio, soprattutto per Al Bano, dopo quello che il cantante di Cellino San Marco ha passato negli ultimi anni tra problemi al cuore e l'addio a Loredana ...

Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato alle notizie di gossip che riguardano la storica coppia, ovvero al Bano e Romina. I due in questi ultimi mesi sono tornati alla ribalta, non solo per la reunion artistica, ma anche per i pettegolezzi legati alla loro vita privata. Le novita' ci svelano che una cara amica del Maestro Carrisi ha rilasciato un'intervista parlando sia della cantante statunitense che di Al Bano. Delle confidenze che ...

eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie di Gossip, che oggi torneranno a parlare dell'ex coppia Albano Carrisi e Romina Power. Le ultime novita' svelano che Jolanda Carrisi, la madre del cantante di Cellino San Marco avrebbe fatto una sorprendente richiesta all'ex nuora. ecco di cosa si tratta. Albano Carrisi e Loredana Lecciso si sono lasciati Le novita' di Gossip svelano che le vicende di Albano Carrisi si ...