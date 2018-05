Roma | la famiglia di Pamela ai funerali | ' Contro la barbarie vogliamo giustizia'

Roma - l'addio a Pamela tra lacrime e rabbia| La famiglia : "Vogliamo giustizia" : E' il giorno dei funerali della 18enne uccisa a Macerata. Lo zio: "Questa è la battaglia di tutto il mondo civile contro quello della barbarie"

Roma - l'addio a Pamela in una chiesa stracolma di donne. La famiglia : "Contro barbarie - vogliamo giustizia" : La bara bianca è arrivata nella chiesa di Ognissanti, in via Appia Nuova, accompagnato dai genitori, parenti e amici

Sean Cox - la famiglia ringrazia Roma e Liverpool : "Colpiti dalla solidarietà" : Sean Cox. ANSA Nel bel mezzo del dramma c'è spazio anche per l'umanità. Quella mostrata da Roma e Liverpool nell'esprimere solidarietà nei confronti di Sean Cox, il tifoso irlandese vittima dei ...

Roma-Liverpool : famiglia Cox ringrazia : ... ringrazia per i messaggi di solidarietà ricevuti dai supporter dei Reds, dalla comunità locale, da tante persone in giro per il mondo e in particolare dalle due società. Lo si legge in una nota ...

Roma : “preghiamo per Sean Cox e la sua famiglia” : “Questo per noi non è il momento di parlare di calcio. Le nostre preghiere sono per Sean Cox e per la sua famiglia”. La Roma prega per Sean Cox, il 53enne tifoso del Liverpool in coma in seguito agli incidenti prima delle semifinale d’andata di Champions League tra i Reds e i giallorossi di martedì scorso. “Il suo recupero e la sicurezza di tutti i tifosi che assistono a una partita di calcio sono le uniche cose che ...

Roma - Sport In Famiglia : boom di presenze all'Eur - : Il Parco Centrale del Lago dell'Eur si è trasformato in una grande palestra a cielo aperto dove socializzare, praticare Sport, provare nuove attività ed emulare i grandi campioni presenti. Sotto un sole d'estate, nei primi giorni d'apertura la manifestazione ha registrato il record di presenze, in particolare nella ...

