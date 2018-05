Roma | esplosione nella centrale termica della Zecca | nessun ferito

Roma - esplosione in un cantiere per fuga di gas/ Ultime notizie - operaio grave in codice rosso : Roma, esplosione in un cantiere in zona Eur in via Umberto Saba: probabile fuga di gas, l'uomo trasportato in codice rosso, è ferito in maniera molto grave. Ultime notizie(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 16:43:00 GMT)

Roma : esplosione per gas in cantiere. Ferito operaio all’Eur : Roma: sul posto vigili del fuoco del comando di Roma Roma – Una fuga di gas ha comportato ad un’esplosione all’interno di un cantiere stradale. Durante alcuni lavori di manutenzione un operaio al lavoro è rimasto gravemente Ferito. L’episodio si è verificato intorno alle 14:30 in via Umberto Saba 68, nel quartiere Eur. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma con il supporto del nucleo NBCR. ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora Livorno porto : esplosione cisterna - morti due operai LabRomare - 28 marzo - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora Livorno porto: esplosione cisterna, morti due operai Labromare. Lo scoppio è avvenuto in un serbatoio.

