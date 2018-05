Roma | Di Francesco | ' Battaglia a Cagliari Andiamo in Champions e non smantelliamo'

Di Francesco : “a Cagliari sarà battaglia ma Roma vuole punti Champions” : “A Cagliari sarà una partita difficile, ci aspettiamo una vera battaglia ma dovremo esser bravi ad affrontarla con le nostre armi”. Si attende una partita tosta, con i sardi in cerca di punti salvezza e le fatiche fisiche e mentali della semifinale Champions col Liverpool ancora da smaltire, il tecnico della Roma, Eusebio di Francesco nella conferenza stampa della vigilia a Trigoria. “Loro hanno il grande desiderio di fare ...

Di Francesco : “la Roma ha ritrovato grande spirito appartenenza” : “Cosa lascia questa avventura in Champions alla Roma? Un grande senso di appartenenza”. Sono le considerazioni dell’allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, sul percorso dei giallorossi in Europa e sulle indicazioni che ne sono derivate per la crescita futura della squadra. “La cosa più bella della partita col Liverpool, al di là del desiderio, dove ci è mancata ancora qualcosina per credere ancora di più nella ...

Roma - Di Francesco : 'Sarei felicissimo di rinnovare ma ora andiamo in Champions' : Roma - Conferenza tra presente e futuro quella di Eusebio Di Francesco alla vigilia del match contro il Cagliari . C'è la necessità di blindare la qualificazione in Champions League ma a inizio maggio ...

Roma - Di Francesco : "Prima la Champions - poi niente smantellamenti" : Dimenticare il Liverpool e raggiungere l'obiettivo stagionale, cioè la qualificazione in Champions. Con l'orgoglio di chi ha vissuto un esaltante cammino europeo, pur sfumato sul finale, e con la ...

Cagliari-Roma - la conferenza di Eusebio Di Francesco LIVE : Guardare avanti, dopo l'eliminazione col LIVErpool in Champions League. Anche perché la Roma ha bisogno dell'ultimo sforzo in questo finale di stagione per blindare una posizione utile per la massima ...

Roma - Baldissoni : 'Pallotta? Forse gli è scappata qualche parolina di troppo. Su Alisson - Florenzi e Di Francesco...' : Il direttore generale della Roma Mauro Baldissoni ha concesso un'intervista a Sky Sport , nella quale ha toccato anche diversi argomenti legati al mercato: 'Il 30 giugno chiude l'anno fiscale e bisogna essere in regola con i numeri. Come detto tante volte, anticipare delle cessioni ...

Roma - Pallotta pensa alla prossima Champions. Di Francesco riparte da Cagliari : Da una parte i giocatori che continuano a parlare di 'orgoglio' sui social. Dall'altra Di Francesco, che oggi a Trigoria ha chiesto alla squadra un ulteriore sforzo per chiudere nel migliore dei modi ...

Roma - giovane morto ai Parioli - il cugino Francesco De Vito Piscicelli era l'imprenditore che 'rideva' del terremoto all'Aquila : Giuseppe De Vito Piscicelli, il giovane di 23 anni trovato morto ieri nella sua casa ai Parioli per overdose, discendeva da una famiglia nobiliare molto conosciuta a Roma nord. Uno dei suoi cugini, ...

Roma-Liverpool - Di Francesco : 'Dovevamo crederci di più' : Roma, 3 mag. , askanews, 'Quando si passa attraverso gli errori non ci sono rimpianti. Non dimentichiamo che ero alla prima esperienza in Champions League, la Roma non è abituata a questi match. ...

Roma - Di Francesco : "Dovevamo crederci di più - ma cresceremo" : "Io non penso a protestare con l'arbitro o ad alzare la voce in Europa, questo spetta alla società - spiega Di Francesco a Premium Sport nel post partita -. Io sono arrabbiato e rammaricato perché la ...

Chapeau Roma - i giallorossi non si lamentano come la Juve : De Rossi si comporta da vero capitano - lucido anche Di Francesco : La Roma non è riuscita nell’impresa di conquistare la finale di Champions League, vittoria per 4-2 contro la Roma ma che non basta per la qualificazione in finale. Dichiarazioni da grande squadra al termine della partita, ben diverse da quelle rilasciate dalla Juventus dopo la sconfitta contro il Real Madrid e gli errori sono stati ben più gravi quelli contro la Roma. Ecco Di Francesco a Premium Sport: “Sono rammaricato perché la ...