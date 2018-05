Roma | Cagliari trasferta-chiave per la Champions League

Cagliari Roma streaming e diretta tv - come vederla : Cagliari-Roma, 36ª giornata di Serie A 2017/2018: fischio d'inizio domenica 6 maggio alle ore 20,45. Ecco tutte le info per seguire il match in diretta tv o in streaming

Cagliari-Roma : probabili formazioni - orario e dove vederla in Tv e streaming : La gara sarà visibile anche in streaming per i rispettivi abbonati attraverso le piattaforme Premium Play e Sky Go. probabili formazioni Lopez deve fare a meno degli squalificati Cigarini e Castan. ...

Roma - Pallotta pensa alla prossima Champions. Di Francesco riparte da Cagliari : Da una parte i giocatori che continuano a parlare di 'orgoglio' sui social. Dall'altra Di Francesco, che oggi a Trigoria ha chiesto alla squadra un ulteriore sforzo per chiudere nel migliore dei modi ...

Inter-Cagliari alle 20.45 La Diretta Spalletti cerca il sorpasso su Roma e Lazio : La 33esima giornata di Serie A si apre con l'anticipo del martedì sera a San Siro tra Inter e Cagliari: i nerazzurri vengono dal pareggio di Bergamo di sabato scorso, e proseguono la lotta per ...

Donna maltrattata nella centrale Via Roma a Cagliari : un uomo arrestato per violenza : Il nucleo radiomobile della compagnia CC di Cagliari ieri sera ha arrestato, in flagranza di reato, un pregiudicato trentenne del Gambia, H. M., residente a Cagliari, per maltrattamenti in famiglia. L'...

Calciomercato Cagliari - oro Barella. Juventus - Napoli e Roma lo osservano : Cagliari - La sua prima vera stagione da protagonista in Serie A si sta trasformando in una cavalcata entusiasmante tanto che il Cagliari si aggrappa al suo gioiello Nicolò Barella per acciuffare al ...

Pagelle 30^ giornata : Dzeko salva la Roma. Icardi e Immobile trascinano Inter e Lazio. Super Toro a Cagliari : Pagelle 30^giornata- In attesa di Sassulo-Napoli, di Chievo-Sampdoria e del big match di questa sera tra Juventus-Milan, ecco tutti i voti della 30a giornata di Serie A. Bologna-Roma 1-1 BOLOGNA (4-3-3): Santurro 6,5; Torosidis 6 (77' Mbaye sv), De Maio 6,5, Helander 6,5, Masina 6; Poli 6, Pulgar 7, Donsah 6; Verdi 6 (90' Krejci sv), […] L'articolo Pagelle 30^ giornata: Dzeko salva la Roma. Icardi e Immobile trascinano Inter e Lazio. Super ...

Cagliari - Castan : 'A Roma problemi con Spalletti. Futuro? Mi manca di giocare in Asia...' : Leandro Castan , difensore della Roma in prestito al Cagliari , parla a la Gazzetta dello Sport , parlando anche del suo passato in giallorosso e del suo problema che lo ha tenuto 2 anni lontano dai campi di gioco: 'Nel 2014 fui colpito dal male: cavernoma al cervello, la malattia mi ha ...

Cagliari - ora Romagna prende la maglia numero 56 : Cagliari, ora Romagna prende la maglia numero 56 Come comunicato dal Cagliari sul proprio sito ufficiale, Filippo Romagna proseguirà la stagione con la maglia numero 56. Non un cambiamento qualunque quello per il difensore centrale classe ’97 visto che è stato proprio lui l’ultimo a indossare la casacca col 13. Come noto, il Cagliari assieme […] L'articolo Cagliari, ora Romagna prende la maglia numero 56 proviene da NewsGo.

Cagliari : dopo il ritiro della maglia numero 13 di Astori - a Romagna il 56 : Il Cagliari Calcio ha comunicato che “a seguito del ritiro della maglia numero 13”, che era stata di Davide Astori “il calciatore Filippo Romagna indosserà la 56 sino al termine della stagione”. La società sarda, come la Fiorentina, ha deciso di ritirare il 13 in memoria dell’ex difensore rossoblu’ deceduto domenica scorsa. (AdnKronos) L'articolo Cagliari: dopo il ritiro della maglia numero 13 di Astori, a ...

Serie A Cagliari - ritirata la maglia di Astori. Romagna indosserà la 56 : Cagliari - Cambio di numerazione per Filippo Romagna , al Cagliari : il giocatore che indossava la maglia numero 13, indossata da Davide Astori nel corso della sua permanenza in rossoblù, indosserà, ...

Cagliari - il numero scelto da Romagna dopo il ritiro della maglia numero 13 : La morte del difensore della Fiorentina Davide Astori ha sconvolto tutti ma in particolar modo il club viola ed il Cagliari, le due società hanno deciso di ritirare la maglia numero 13. Nel frattempo è arrivata una comunicazione anche dal club sardo, scelto il nuovo numero da Romagna: “il Cagliari Calcio comunica che a seguito del ritiro della maglia numero 13, il calciatore Filippo Romagna indosserà la 56 sino al termine della ...

Morte Davide Astori - il calciatore del Cagliari Romagna cambia numero : Morte Davide Astori – La Morte di Davide Astori ha sconvolto il mondo del calcio, i funerali del difensore della Fiorentina si svolgeranno nella mattinata di domani. La decisione di Fiorentina e Cagliari è stata quella di ritirare la maglia numero 13 in onore del calciatore. La scelta comporterà la modifica della numerazione in casa Cagliari, la maglia numero 13 era di Romagna. Adesso la Lega di Serie A ha deciso di concedere una deroga e ...