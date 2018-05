RISULTATI SERIE A Classifica aggiornata | diretta gol live score | Verona retrocesso!

I RISULTATI della 36ª giornata di Serie A : La terzultima giornata di campionato inizia stasera con Milan-Hellas Verona e Juventus-Bologna The post I risultati della 36ª giornata di Serie A appeared first on Il Post.

RISULTATI SERIE C / Classifica aggiornata - diretta gol live score : Prato retrocesso! Girone A (oggi) : RISULTATI SERIE C: Classifica aggiornata, diretta gol live score del Girone A. Si gioca la 38^ e ultima giornata: Livorno già promosso, altri verdetti da stabilire (oggi 5 maggio)(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 18:28:00 GMT)

Serie B - classifica e RISULTATI : bagarre per il secondo posto : Gli uomini di Longo battono 1-0 il Carpi e volano alle spalle dell'Empoli. A -1 troviamo il Palermo , vittorioso 3-2 contro la Ternana, , mentre a -2 ci sono il Parma , impegnato domani a Cesena, e il ...

Serie B - RISULTATI 40.ma giornata : 17.19 Frosinone e Palermo salgono al 2° e 3° posto scavalcando il Parma,in campo domani.Venezia quarto coi ducali,Bari ok. ASCOLI-AVELLINO 1-1 BARI-PERUGIA 3-1 CITTADELLA-BRESCIA 2-2 FROSINONE-CARPI 1-0 NOVARA-PESCARA 1-1 SALERNITANA-V.ENTELLA 1-0 SPEZIA-PRO VERCELLI 5-1 TERNANA-PALERMO 2-3 VENEZIA-FOGGIA 2-1 CESENA-PARMA domenica 17.30 EMPOLI-CREMONESE lunedì 20.30

RISULTATI e classifica Serie B - 40^ giornata : il Palermo torna a vincere - bene anche il Frosinone - Bari e Venezia show [FOTO] : 1/45 Foto LaPresse/ Anteo Marinoni 05/05/ 2018 Venezia - Italia Sport ...

I RISULTATI della terzultima giornata di Serie B : Hanno vinto Frosinone, Palermo, Venezia e Bari: le prime tre sono sicure di giocare i playoff per la promozione The post I risultati della terzultima giornata di Serie B appeared first on Il Post.

RISULTATI SERIE B / Classifica aggiornata e diretta gol live score : tutti in campo! (40^ giornata) : RISULTATI SERIE B: Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite della 40^ giornata della cadetteria. Occhio alla sfida Ascoli-Avellino, valida per la salvezza.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 14:43:00 GMT)

RISULTATI SERIE A/ Classifica aggiornata - diretta gol live score degli anticipi (36^ giornata) : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, diretta gol live score di Milan Verona e Juventus Bologna, i due anticipi nel calendario della 36^ giornata che si giocano sabato 5 maggio(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 08:02:00 GMT)

