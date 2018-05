Risponde al cellulare durante la Tac | medici allibiti a Napoli

Napoli - Risponde al cellulare mentre fa la Tac : ecco l'impressionante prova : E' sempre più difficile fare a meno dello smartphone. Lo utilizziamo in ogni fase della nostra vita. Quando c'è da attendere per il passaggio dell'autobus, prima di andare a dormire ed è la prima cosa che guardiamo la mattina. I più attenti avranno notato che sono sparite le riviste dalle sale d'attesa degli studi medici, ormai anacronistiche rispetto alla possibilità di consultare il proprio gioiello di tecnologia. Accade, però, che c'è ...

Risponde AL CELLULARE DURANTE LA TAC/ Napoli - la paziente confessa : "L'avevo con me per sbaglio" : RISPONDE al CELLULARE DURANTE la tac, Napoli: la paziente non resiste e crea all'arme all'Ospedale Cardarelli. La foto fa il giro del web e in poco tempo diventa virale.(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 20:39:00 GMT)