Risorti Huawei P9 e P9 Plus | torna a galla l’aggiornamento Oreo con EMUI 8 0

optimaitalia

: Risorti #HuaweiP9 e #P9Plus: torna a galla l'aggiornamento Oreo con EMUI 8.0 - OptiMagazine : Risorti #HuaweiP9 e #P9Plus: torna a galla l'aggiornamento Oreo con EMUI 8.0 -

(Di sabato 5 maggio 2018) Si riapre di botto il discorso relativo all'aggiornamentodiP9 e P9, che dopo le ultime dichiarazioni di TIM sembrava essere quasi archiviato. Le indicazioni provengono dal territorio cinese, e si dispiegano praticamente in forma ufficiale grazie a quanto ha riferito 'Club'. La versione biscottata dell'ultima major-release di Google, insieme all'interfaccia8.0, verrà predisposta perP9 e P9, oltre che per Honor 8 (cosa che vi avevamo già anticipato), Mate 8, Honor V8, Honor Note 8 e 6X.Il produttore cinese sembra aver avviato la fase di selezione degli utenti che vorranno prendere parte al programma beta in loco, nell'ambito di alcuni modelli specifici, di cui potrete consultare le sigle e le condizioni di avanzamento della propria richiesta atterrando su questa pagina (a meno che non conosciate bene il cinese, vi consigliamo di avvalervi ...