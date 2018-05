Rischio idrogeologico | Legambiente | “Fango | il modello Sarno venti anni dopo”

Genti Noa : «Sant'Antioco quest'anno è stata esclusa dal bando teso a fronteggiare il Rischio idrogeologico e le conseguenze sono sotto gli ... : ... ma abbiamo la sensazione che la politica di mestiere, quella basata sulla spasmodica ricerca del consenso, porti a credere che organizzare spettacoli e concerti venga prima della sicurezza dei ...

la Sardegna si dota di un nuovo radar per monitorare il Rischio idraulico e idrogeologico : La Sardegna ha, dunque, da oggi, un radar meteorologico di ultima generazione, la più avanzata in Italia: di grande importanza per il monitoraggio in caso di rischio idraulico o idrogeologico per ...

Maltempo : in Liguria il 100% dei Comuni è a Rischio idrogeologico : In Liguria il 100% dei Comuni ha parte del territorio a rischio idrogeologico con abitazioni ed imprese che si trovano in aree ad alta pericolosità. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Ispra in occasione dell’ultima ondata di Maltempo con allagamenti, frane ed evacuazioni. La percentuale di rischio è superiore a quella già grave della media nazionale dove – precisa la Coldiretti – sono 7145 i Comuni ...

Allerta Meteo Toscana : criticità “gialla” per Rischio idrogeologico idraulico dalla mezzanotte : La Protezione civile della Regione Toscana ha diramato “un codice giallo per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore” in vigore “da mezzanotte, stasera, alle ore 18 di domani“. Le aree interessate sono: Arcipelago, Etruria costa sud, Ombrone, Fiora e Albegna. L'articolo Allerta Meteo Toscana: criticità “gialla” per rischio idrogeologico idraulico dalla mezzanotte sembra essere il primo su Meteo Web.

Ambiente - Rischio idrogeologico in Puglia : “Sforzo comune” : “Condivido la preoccupazione sul rischio dissesto idrogeologico e la necessita’ di rafforzare le attivita’ dei Consorzi di bonifica, in particolare di quelli commissariati del Centro Sud Puglia. Accolgo, pertanto, l’appello per un ulteriore incontro in Assessorato, dopo quello che si e’ tenuto nel mese di marzo e che Coldiretti Puglia, pur presenziante, omette di citare. Rimane il dubbio se Cantele e Corsetti, ...

Ambiente - Coldiretti Puglia : il 78% dei Comuni della regione a Rischio idrogeologico : Il clima impazzito continua ad avere effetti disastrosi sul territorio e si abbatte su un territorio fragile, dove 232 Comuni su 258 (78%) sono a rischio idrogeologico con diversa pericolosità idraulica e geomorfologica. Sono 8.098 i cittadini pugliesi esposti a frane e 119.034 quelli esposti ad alluvioni, rileva Coldiretti Puglia sulla scorta dei dati ISPRA. “Gli effetti dell’incuria e delle mancate opere di bonifica – denuncia il Presidente di ...

Infrastrutture : Sicilia - al via monitoraggio e prevenzione Rischio idrogeologico : Palermo, 6 apr. (AdnKronos) - monitoraggio e prevenzione del rischio idrogeologico in Sicilia. E' quanto annunciato dal Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e dall'ad di Anas Gianni Vittorio Armani, che oggi si sono riuniti a Palazzo d'Orleans. "Già dal 2015, infatti, sono state avviate

Infrastrutture : Sicilia - al via monitoraggio e prevenzione Rischio idrogeologico : Palermo, 6 apr. (AdnKronos) – monitoraggio e prevenzione del rischio idrogeologico in Sicilia. E’ quanto annunciato dal Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e dall’ad di Anas Gianni Vittorio Armani, che oggi si sono riuniti a Palazzo d’Orleans. “Già dal 2015, infatti, sono state avviate svariate iniziative, anche con la collaborazione di Università, Istituti e Agenzie nazionali, quali l’Ispra e ...

D’Angelis : Roma - il Rischio idrogeologico esiste : D’Angelis: Faccio un appello a tutti, perché non c’e’ niente di peggio che assuefarsi al peggio Roma – Erasmo D’Angelis, segretario generale dell’Autorità di distretto idrografico dell’Italia Centrale, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Lo ha fatto presentando il primo ‘Rapporto sul rischio idrogeologico – Alluvioni, frane, cavità e acque sotterranee di Roma Capitale’. ...

Rischio idrogeologico - Toscana : il 9 aprile la presentazione del progetto di monitoraggio radar satellitare delle deformazioni del terreno : Lunedì 9 aprile alle ore 9.00 si terrà presso l’Auditorium di Sant’Apollonia (Via San Gallo n. 25a, Firenze) l’incontro di presentazione del Codice della Protezione civile (Dlgs 1 del 2 gennaio 2018). A seguire, dalle ore 15.00 alle 18.00 ci sarà la presentazione del progetto monitoraggio radar satellitare delle deformazioni del terreno della Regione Toscana. Dopo i saluti istituzionali del Presidente della Regione Toscana, ...

Allerta Meteo Toscana : nuova perturbazione - criticità “arancione” per Rischio idrogeologico : nuova perturbazione sulla Toscana nella seconda parte della giornata di domani: la sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un’Allerta Meteo criticità arancione per rischio idrogeologico sul reticolo inferiore e sul reticolo principale sulla Toscana del nord a partire dalle ore 15 di domani, giovedì 15 marzo alle ore 8 di venerdì 16. In particolare l’Allerta riguarda Lunigiana, Garfagnana, Versilia, Valdarno ...

Allerta Meteo Lombardia : forti temporali in arrivo - criticità “gialla” per Rischio idrogeologico : La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, sulla base delle previsioni Meteorologiche emesse da Arpa-Smr, ha diramato un’Allerta Meteo criticità “gialla” per rischio idrogeologico a partire dalla mezzanotte di oggi, domenica 11 marzo, con revoca alle 14 di domani, lunedi’ 12 marzo, sulle zone omogenee IM-01 (Valchiavenna, provincia Sondrio), IM-02 (Media-bassa Valtellina, provincia di Sondrio), ...

Allerta Meteo Firenze : criticità arancio “per Rischio idraulico reticolo principale e Rischio idrogeologico” : La Protezione civile della Città metropolitana di Firenze ha emesso un’Allerta Meteo arancio “per rischio idraulico reticolo principale e rischio idrogeologico valida fino alle ore 12:00 di lunedì 12-3 per il territorio del Bisenzio-Ombrone Pistoiese. Previste piogge diffuse su tutto il territorio della Città Metropolitana con cumulati abbondanti nei comuni interessati dall’Allerta. Al momento tutti i livelli idrometrici sono ...

Domenica di allerta meteo arancione per Rischio idrogeologico : Provincia - Un doppio codice, arancione e giallo, dalle 8 di domani, Domenica 11 marzo, fino alle 12 di lunedì 12 marzo, per rischio idrogeologico ed idraulico e vento. Lo ha emesso la Sala operativa ...