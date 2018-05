Riecco Dybala e Higuain | Gol scudetto per la Juve

Juventus - Riecco Cuadrado e Dybala : quante novità contro la Sampdoria Video : La Juve sta curando la preparazione in vista del partita contro la Sampdoria e la squadra da ieri sera si trova in ritiro a Leinì. I bianconeri quest'oggi si presenteranno all'Allianz Stadium dopo l'impresa sfiorata al Bernabeu e certamente riceveranno i più che meritati applausi del proprio pubblico. Tifosi che come ha spiegato ieri in conferenza stampa Massimiliano Allegri quest'oggi dovranno spingere la #Juventus con tutto il sostegno. contro ...

