agi

: Ricordate i 3 milioni dati a #IsiameD? Ora indaga anche l'anticorruzione - rscano : Ricordate i 3 milioni dati a #IsiameD? Ora indaga anche l'anticorruzione - arcangeloroc : RT @Agenzia_Italia: Ricordate i 3 milioni dati a #IsiameD? Ora indaga anche l'anticorruzione - Krono65 : RT @Agenzia_Italia: Ricordate i 3 milioni dati a #IsiameD? Ora indaga anche l'anticorruzione -

(Di sabato 5 maggio 2018) L'Autorità nazionaleha chiesto a Governo e Parlamento "un intervento urgente" per superare diverse criticità individuate nell'attribuzione di tredi euro all'Istituto IsiameD, previsti dalla legge di bilancio 2018. Criticità che riguardano la possibile violazione della normativa europea sugli aiuti di Stato, la genericità del contributo erogato, il rapporto tra l'Istituto IsiameD e la società IsiameD digitale, ma anche la reale capacità dell'istituto in questione di poter assolvere al compito di creare un "modello digitale italiano". Cosa c'è che non convince l'Anac L'autorità presieduta da Raffaele Cantone, si legge nel testo che Agi ha avuto modo di visionare, sottolinea in primo luogo che ...