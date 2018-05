Reggio Emilia | paracadutista finisce sul tetto di una casa e rimane impigliato

Calcio a 5 - Quarti Playoff 2018 : Luparense e Acqua&Sapone impongono il fattore campo in gara-1 - pari tra Came e Napoli - blitz Rieti a Reggio Emilia : Luparense e Acqua&Sapone piazzano subito il primo colpo, Came e Napoli in parità, colpo Rieti a Reggio Emilia. Si aprono con due conferme e una clamorosa sorpresa i Playoff scudetto 2018 di Calcio a 5. L’equilibrio regna sovrano in tutte le partite in programma per gara-1 dei Quarti della postseason. E così l’Acqua&Sapone Unigross, dopo la grande paura iniziale, si impone 5-2 contro l’Italservice Pesaro al termine di un ...

Julian Wright saluta la Grissin Bon Reggio Emilia : ROMA - La sconfitta patita domenica scorsa contro Cantù ha matematicamente sancito l'addio alla corsa playoff della Grissin Bon Reggio Emilia che sta quindi cominciando a progettare la prossima ...

Reggio Emilia - ladri in un bar - le immagini della videosorveglianza : La Polizia di Stato di Reggio Emilia ha arrestato due cittadini albanesi responsabili di tentato furto aggravato in concorso. Intervenuti in un bar dopo la segnalazione da parte di alcuni residenti di ...

Reggio Emilia - commessa rapinata in centro : era una messinscena organizzata da lei e il findanzato : Denunciata dalla polizia la dipendente di Shoes....NO-BOX, in via Andreoli, e il suo fidanzato. Hanno finto una rapina per intascarsi i 4mila euro di incasso, denunciati per simulazione di reato e ...

Reggio Emilia : in città la festa del Primo Maggio fra cortei - sicurezza del lavoro e musica : Si è svolta sotto la pioggia e con una partecipazione non eccezionale la festa del lavoro reggiana. In centro il corteo con le note di Bella Ciao, poi in piazza Martiri i discorsi dei sindacati e ...

Reggio Emilia - una rugbista in gravi condizioni - il padre su Facebook : la medicina si ferma - la fede no : Reggio Emilia, una rugbista in gravi condizioni, il padre su Facebook: la medicina si ferma, la fede no Rebecca Braglia è caduta durante una partita fra la sua squadra e il Ravenna. Ha sbattuto violentemente la testa e ora si trova in rianimazione. Tanti i messaggi di vicinanza alla famiglia Continua a leggere

Reggio Emilia - lite fra gruppi di minorenni al Parco del Popolo : interviene la polizia : Gli agenti hanno identificato i ragazzini di una delle due fazioni, che hanno confermato la lite con tanti di spintoni avvenuta con un secondo gruppo di giovani

Reggio Emilia - anziano derubato in strada da una giovane donna : La donna, probabilmente di origine rom, ha abbracciato l'anziano rubandogli il portamonete in via Gonzaga. Indaga la polizia

Reggio Emilia - pugno in faccia a un cliente : denunciato un parrucchiere di via Turri : denunciato dalla polizia per lesioni personali il titolare di un parrucchiere di via Turri che ha colpito al volto un cliente dopo un diverbio

Reggio Emilia - ruba al Meridiana vestiti da neonato per suo figlio : denunciata : denunciata dalla polizia una giovane ragazza che ha cercato di rubare del vestiario neonatale da un negozio del centro commerciale

Reggio Emilia - rugbista 18enne in gravi condizioni - il padre chiede di pregare : "Oramai la medicina ha esaurito le munizioni, la Fede no. Pregate per Rebecca", chiede su Facebook Giuliano Braglia. La figlia 18enne gioca a rugby nella squadra degli Amatori Parma. Ora si trova in ...

Giornate della laicità 2018 : dal 4 al 6 maggio a Reggio Emilia la nona edizione : ... ricercatori, pensatori e filosofi per parlare apertamente di Costituzione, scienza e spirito critico. Anche quest'anno, in relazione alle lezioni nelle scuole, é stato aperto un bando per l'...

Roadshow Anas fa tappa a Reggio Emilia : Roma, 27 apr. (AdnKronos) - Arriva oggi a Reggio Emilia il Roadshow di Anas (Gruppo Fs Italiane) dal titolo 'Congiunzioni', un viaggio attraverso l’Italia da Nord a Sud, passando per le Isole, che fa tappa nelle principali piazze italiane. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Polizia di St