Regala un paio di scarpe nuove all’amico | lui si commuove | il dolce gesto di Sofi

Regalami il paio di difese che ti ho tolto : «Mi faceva impazzire quando metteva su tutte le sue difese. Un tempo impazzivamo insieme. Poi ci divertivamo a vedere tutto ciò che avevamo fatto crollare. Lei sorrideva e per scherzo si metteva a spazzare le difese sparse sul pavimento. Si The post Regalami il paio di difese che ti ho tolto appeared first on Il Post.