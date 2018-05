Referendum Stelle nello sport | ultime ore per eleggere gli atleti liguri dell' anno

Martina apre al Referendum fra gli iscritti al PD sul governo coi 5 Stelle : Il segretario reggente del Partito Democratico spiega: "La direzione del 3 maggio non deciderà se fare o non fare governo coi 5 Stelle , ma verificherà solo se ci sono le condizioni per trattare". E apre alla possibilità di un successivo referendum fra iscritti del PD.Continua a leggere

Guerini boccia il Referendum tra gli iscritti Pd sui 5 Stelle. "Sarebbe una fuga in avanti" : "Il nostro elettorato va ascoltato. Ascolto tutti i giorni i nostri iscritti. Parlare di un referendum su un tema che ancora non esiste, un eventuale appoggio al M5s, mi sembra una fuga in avanti che non mi pare particolarmente utile". Così Lorenzo Guerini dai microfoni di Radio anch'io su Rai Radio 1. "Il partito - aggiunge il coordinatore dem - ha già espresso la sua posizione, e cioè stare all'opposizione. Non c'è ...