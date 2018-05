Record mondiale della cinese Rui Liang nella 50 km

Spesa mondiale per armi - cifre da Record : Nuovo record storico per le spese per le armi "Il totale delle spese ha raggiunto nel 2017, 1.739mld dollari con un aumento del 1,1% nel mondo sul 2016" certifica l'ente. Gli Usa guidano la ...

Spesa mondiale per armi - cifre da Record : 15.00 Aumentano le spese militari nel mondo che raggiungono il 2,2% del Pil mondiale secondo il Sipri di Stoccolma. Nuovo record storico per le spese per le armi "Il totale delle spese ha raggiunto nel 2017, 1.739mld dollari con un aumento del 1,1% nel mondo sul 2016" certifica l'ente. Gli Usa guidano la classifica per gli armamenti con 610mld spesi l'anno scorso,invertendo i tagli iniziati dal 2010;al secondo posto la Cina che da 29 anni ...

Cavalca un’onda alta più di 24 metri : il surfista Rodrigo Koxa è da Record mondiale. E le immagini dell’impresa sono mozzafiato : Il surfista Rodrigo Koxa è entrato nella storia dei record per aver domato un’onda alta oltre 24 metri, un’impresa mai eguagliata fino ad ora. Il record del brasiliano è stato raggiunto nel novembre del 2017, in Portogallo. Koxa ha ritirato il premio durante una cerimonia del Big Wave Awards L'articolo Cavalca un’onda alta più di 24 metri: il surfista Rodrigo Koxa è da record mondiale. E le immagini ...

LIVE Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 in DIRETTA : CAPPELLINI/LANOTTE INCANTANO : SECONDI quando mancano tre coppie!!! Guignard/Fabbri settimi. Papadakis/Cizeron primi con Record mondiale!| : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Pattinaggio artistico (sabato 24 marzo). Ultima giornata di gare al Mediolanum Forum di Milano, si assegnano le ultime medaglie: in programma il free shating maschile e il programma libero delle coppie di danza. Si preannuncia grande spettacolo e l’Italia vuole essere protagonista: Anna CAPPELLINI e Luca LANOTTE sono quarti dopo la short dance di ieri e oggi vanno a caccia di ...

Brevetti : Record svizzero e mondiale di domande depositate : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Carolina Kostner - esibizione da Record : e ora è caccia all’oro Mondiale : Il silenzio durante la prova, la standing ovation alla fine dell’esibizione e infine il boato alla comunicazione del punteggio. Il Forum di Assago si emoziona per la strepitosa prestazione di Carolina Kostner nel programma corto ai Mondiali di pattinaggio di figura in corso a Milano. La regina del ghiaccio, davanti ai suoi tifosi, non si lascia tradire dall’ansia e totalizza il nuovo record italiano (80.27) in quella che, per molti, potrebbe ...

Risolvere il cubo di Rubik? Questo robot ci riesce in 0 - 38 secondi. Ed è il nuovo incredibile Record mondiale : “Abbiamo costruito un robot capace di Risolvere il cubo di Rubik in meno di 0,637 secondi (il precedente record mondiale, ndr)”. Raccontano i due amici che hanno realizzato il robot. Così hanno iniziato a lavorarci: “Il nostro tempo di risoluzione di 0,38 secondi comprende l’acquisizione dell’immagine dalla webcam, la rilevazione dei colori, la ricerca di una soluzione e la rotazione effettiva delle facce del ...

Record mondiale - “la Montagna” di Game of Thrones solleva 472 kg. Lo sforzo lo accende come una lampadina : 472 kg sollevati nello stacco da terra, in gergo tecnico “deadlift”. A stabilire il Record mondiale è lo strongman islandese Hafthor Julius Bjornsson, ex giocatore di basket e famoso volto della serie televisiva “Game of Thrones”, in cui interpreta Gregor Clegane, “la Montagna”. All’Arnold Strongman Classic, annuale competizione di bodybuilding che si svolge nel cuore degli Usa, in Ohio, Bjornsson ha dimostrato di possedere realmente la forza ...