Reazione a Catena torna su Rai 1 con Gabriele Corsi

Gabriele Corsi nuovo conduttore di Reazione a Catena : Gabriele Corsi sarà il conduttore della nuova edizione di Reazione a Catena . Il comico del Trio Medusa con un selfie accanto al cavallo di Viale Mazzini postato su Instagram conferma la nuova ...

Reazione a Catena 2018 dal 4 giugno su Rai1. Conduce Gabriele Corsi : Gabriele Corsi Già. Gabriele Corsi commenta così una sua foto al fianco del cavallo di Viale Mazzini ad esprimere probabilmente soddisfazione e stupore per quanto raggiunto. Nelle ultime due stagioni il comico del Trio Medusa, lanciato come conduttore in solitaria da Discovery, è stato un rullo compressore, macinando programmi su programmi. E ora sta arrivando l’impegno più importante della sua carriera: Gabriele Corsi sarà il conduttore ...

Palinsesti Rai 2018 : i primi rumors - da Corsi a «Reazione a Catena» alla Venier a «Domenica In» : Fuori Amadeus, dentro Gabriele Corsi. Confermata Cristina Parodi, ma attenzione a Mara Venier. I Palinsesti Rai sono ancora lontani dall’essere ufficializzati, ma sono molte le indiscrezioni che circolano su siti e blog in merito ai volti della prossima stagione, ai programmi confermati e a quelli ancora da organizzare. Come Reazione a catena, il popolare game-show estivo di Raiuno che vedrà al timone, secondo Blogo, Gabriele Corsi, ex ...

“Basta - me ne vado”. Amadeus delude i fan. L’amato conduttore ha dato forfait e lascia Reazione a catena. Ma qualcuno - direttamente da Le Iene - è già pronto a rimpiazzarlo : È uno dei volti più amati della tv: garbo, eleganza e simpatia sono i tratti distintivi di Amadeus che però adesso ha portato una piccola ombra nel cuore dei fan. Il conduttore infatti ha deciso di dire addio a Reazione a catena, il programma che da quattro anni a questa parte presenta con grande successo di pubblico. A quanto dicono le voci di corridoio ci sarebbe già un sostituto pronto a prendere il suo posto e si tratterebbe di ...

Reazione a catena Gabriele Corsi al posto di Amadeus : Il programma preserale di rai uno “Reazione a catena”, avrà un nuovo conduttore Gabriele Corsi, che prende il posto di Amadeus. Il programma registrato presso gli studi Rai di Napoli si prepara a tornare sul piccolo schermo con registrazioni al via dal 7 maggio per un inizio di messa in onda che, secondo la fonte, è previsto per lunedì 4 giugno, stesso giorno in cui prende il via la versione estiva de La vita in diretta, affidata alla ...

“Amadeus se ne va”. Reazione a Catena - arriva ‘lui’. Lo storico conduttore cambia aria e un insospettabile (di Mediaset) prende il suo posto. Per ora grandi sorrisi - ma chissà come l’avrà presa… : A un mese esatto dalla morte di Fabrizio Frizzi, il mondo della televisione non si è ancora ripreso del tutto. Basti pensare a quello che sta succedendo ai programmi che stanno subendo una serie di rivoluzioni non indifferenti. Con il vuoto lasciato da Frizzi, trovare un nuovo equilibrio in Rai non è di certo semplice. Da una parte abbiamo “L’eredità” gestita pro tempore dal caro amico di Fabrizio, Carlo Conti; dall’altra abbiamo Amadeus ...

Amadeus e Marco Liorni via da Reazione a Catena : ecco il conduttore ufficiale del game show di Rai1 : La notizia era trapelata già da tempo e che Amadeus avrebbe lasciato la conduzione di Reazione a Catena era ormai quasi certo. Ora arrivano le ultime indiscrezioni sul conduttore che prenderà le redini del programma di Rai Uno. Dopo i rumors che suggerivano l’arrivo di Marco Liorni, un altro nome sta avanzando con forza. Ma chi vedremo sulla rete ammiraglia nel programma preserale dell’estate? ecco tutti i dettagli sul nuovo conduttore e sulla ...

Reazione a Catena : Gabriele Corsi sostituisce Amadeus : Gabriele Corsi condurrà Reazione a Catena al posto di Amadeus dal 4 giugno Ormai da tempo si sapeva dell’addio del conduttore Amadeus al game show del preserale estivo di Rai Uno Reazione a Catena e, dopo alcune settimane di “toto nomi”, come anticipato da TvBlog, sembra che a spuntarla sia stato il conduttore romano Gabriele Corsi. Il sito ha anche avuto modo di anticipare la data della prima puntata del programma, che sarà ...

Reazione a catena con Gabriele Corsi dal 4 giugno su Rai1 (Anteprima Blogo) : Lo avevamo scritto qualche giorno fa: Gabriele Corsi verso la conduzione di Reazione a catena. I Retroscena di Blogo: Gabriele Corsi verso la conduzione di Reazione a catena su Rai1 prosegui la letturaReazione a catena con Gabriele Corsi dal 4 giugno su Rai1 (Anteprima Blogo) pubblicato su TVBlog.it 25 aprile 2018 09:47.

Reazione a Catena 2018 si fa più difficile? Lascia anche Monaco - uno degli storici autori : Lo storico autore Christian Monaco non farà Reazione a Catena 2018: ecco perché Data ormai per certa l’assenza di Amadeus, ora a Lasciare Reazione a Catena 2018 è anche Christian Monaco. Tra gli storici autori del programma di Rai1, Monaco non firmerà l’edizione di quest’anno. Ad annunciarlo è stato lui stesso. Lo ha fatto con […] L'articolo Reazione a Catena 2018 si fa più difficile? Lascia anche Monaco, uno degli ...

I Retroscena di Blogo : Gabriele Corsi verso la conduzione di Reazione a catena su Rai1 : Lui era fra chi ha sostenuto il provino come da queste colonne vi avevamo raccontato. Il provino era per l'assegnazione del ruolo di conduttore della nuova stagione di Reazione a catena in arrivo nel preserale di Rai1 dai primi di giugno. Il lui di cui stiamo parlando è Gabriele Corsi, che secondo quanto risulta a TvBlog è in pole position per ricoprire il ruolo che è stato fino allo scorso anno del buon Amadeus. ...

Reazione a Catena 2018 : quando inizia e tutte le indiscrezioni sul nuovo conduttore : quando inizia Reazione a Catena 2018: il programma di Rai1 in onda a partire da… quando inizia Reazione a Catena 2018? Secondo quanto comunica la RAI, la prima puntata della nuova edizione andrà in onda su Rai1 a partire dalle ore 18.40 di lunedì 21 maggio. Quest’anno il popolare gioco televisivo comincerà un po’ prima […] L'articolo Reazione a Catena 2018: quando inizia e tutte le indiscrezioni sul nuovo conduttore ...

Reazione a Catena anticipazioni : chi sostituirà Amadeus : Amadeus sostituito a Reazione a Catena? I possibili nomi dei conduttori Reazione a Catena dovrebbe partire a maggio. Lo show preserale di Rai1 quest’anno dovrebbe infatti essere anticipato di qualche settimana rispetto al solito. Molto probabilmente Amadeus lascerà il timone dello game estivo della prima rete per dedicarsi a un nuovo programma, Ora o mai più, che dovrebbe partire proprio il 18 maggio. In base all’indiscrezione ...