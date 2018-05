Real-Juve | la versione di Morata | ' Era rigore | mi fido di Lucas'

Non solo Pallotta : l'Uefa indaga anche sul post partita di Real Madrid-Juve : Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport , infatti, la prossima settimana l'organo di governo del calcio europeo aprirà un fascicolo anche sul post Real Madrid-Juventus e, in particolare, sulle ...

Serie A - diretta Juventus-Bologna : probabili formazioni - tempo Reale dalle 20.45 e dove vederla in tv : Arbitro: Irrati di Pistoia

cronaca minuto per minuto QUI Juventus Qualche piccolo problema per Allegri che dovrà rinunciare a Pjanic e, con tutta probabilità a Mandzukic. La sua squadra potrebbe scendere in campo col 4-3-2-1 ...

Da Real-Liverpool al duello Juve-Napoli - ultime 'Guerre Stellari' : che la forza sia con voi : May the force be with you ", "Che la forza sia con voi". È questa la frase cult di una delle saghe più famose e seguite della storia: Guerre Stellari. I più appassionati sapranno pure che oggi, 4 ...

Ferrero : 'Roma rapinata e su Real-Juve...' : Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha parlato a Rmc Sport : ' Ieri sera un'altra rapina. L'arbitro di Roma-Liverpool era in buona fede ma il fuorigioco di Dzeko non c'era, e poi il rigore. Un tocco di mano così evidente che come fai a non vederlo? ...

Real denuncia Juve - ricomincia Calciopoli 2? Bufala squalifica Champions per 5 anni : Il Real denuncia Juve con Calciopoli 2 all'orizzonte? I recenti fatti sportivi in Champions League per la sfida tra la squadra madrilena e il club torinese ma anche i più attuali eventi del campionato italiano hanno acceso un'intenso dibattito sui favori arbitrali del team di Allegriifino a scatenare, soo?rattutto sui social, pure notizie Bufala sulla squalifica dal torneo europeo per ben 5 anni. C'è qualche fondo di verità o ci troviamo al ...

Champions - Heynckes : "Real Madrid vulnerabile - la Juve l'ha dimostrato" : Jupp Heynckes non ha smesso di credere alla possibilità di portare il suo Bayern in finale di Champions League, nonostante il 2-1 per il Real Madrid all'Allianz Arena. "Non ho visto la partita con la ...

Champions - Heynckes : "La Juve ha dimostrato che il Real è vulnerabile" : L'allenatore del Bayern in vista della semifinale di ritorno: "La mia squadra sa come essere all'altezza"

Real Madrid - Zidane 'Niente calcoli - ricordiamoci della lezione della Juve' : Madrid - 'La lezione della Juve è servita, non dovremo fare alcun calcolo'. Alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions League con il Bayern, Zinedine Zidane invita il Real Madrid a '...

Rummenigge : 'La Juventus il nostro esempio per affrontare il Real Madrid' : MONACO DI BAVIERA - 'La Juve ci deve essere da esempio sul come mettere sotto pressione il Real Madrid'. Karl-Heinz Rummenigge , amministratore delegato del Bayern Monaco , indica nella partita dei ...

Inter-Juventus - Allegri-Tagliavento : cosa ha detto Realmente il tecnico bianconero? (VIDEO) : Allegri-Tagliavento- Scoppia la polemica dopo un Inter-Juventus tra i più movimentati degli ultimi 10 anni. Come accennato in mattinata, la Procura della Figc ha acquisito le immagini del post partita tra Allegri e Tagliavento. Indice puntato contro il tecnico per la frase “E’ stato proprio bravo”, in riferimento ad Orsato. Poi il tecnico aggiunge: “Promosso”? […] L'articolo Inter-Juventus, ...

Inter - Juventus 2-1 : cronaca diretta - risultato in tempo Reale : Lo seguiremo live dalle 19.45 con le formazioni ufficiali e dalle 20.45 con la cronaca diretta minuto per minuto.

Inter - Juventus 0-0 : cronaca diretta - risultato in tempo Reale : Lo seguiremo live dalle 19.45 con le formazioni ufficiali e dalle 20.45 con la cronaca diretta minuto per minuto.