Razzismo | ddl della senatrice Segre | “Commissione controllo sull’odio sociale E più

(Di sabato 5 maggio 2018) Un disegno di legge per istituire una commissione parlamentare d’inrizzo esui fenomeni dell’intolleranza,e istigazione all’odio. Lo presenterà nei prossimi giorni laa vita Liliana, reduce dell’Olocausto e sopravvissuta ai campi di concentramento nazisti. “Si tratta – scrive lanominata a gennaio dal presidenteRepubblica Sergio Mattarella – di raccogliere un invito del Consiglio d’Europa a tutti i Paesi membri e il nostro sarebbe il primo a produrre soluzioni e azioni efficaci per contrastare il cosiddetto hate speech“. Un primo passo, lo definisce la, che “affianca la mozione che delibera, anche in questa legislatura, la costituzione di una commissione per la tutela e l’affermazione dei diritti umani“. La mozione ha la prima firma di Emma Bonino e ...