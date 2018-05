Rai | si prepara ribaltone per il Cda | Lega e 5Stelle lavorano all' accordo

Dragon Ball FighterZ prepara l’attesa in vista del t Rai ler di Zamasu oggi 25 aprile : oggi - mercoledì 25 aprile - Bandai Namco svelerà finalmente Fused Zamasu , il terzo DLC di Dragon Ball FighterZ , con un gameplay trailer che ci permetterà di ammirare concretamente le sue mosse e tecniche più forti. Intanto, però, il publisher prepara l'attesa in vista della clip, che verrà rilasciata oggi alle ore 15:00. Con una nuova immagine, che potete ammirare nel tweet che vi riportiamo qui sotto, Bandai Namco fa salire l'hype dei fan ...

Rai 1 cambia pelle : Liorni al posto di Frizzi - Isoardi a 'La prova del Cuoco' e Mara Venier prepara il ritorno : cambia menti in vista in casa Rai per la prossima stagione televisiva. Secondo quanto apprende l'AdnKronos, dopo la scomparsa di Fabrizio Frizzi e la sostituzione fino a fine stagione affidata a Carlo ...

Ora o mai più - Rai 1 prepara il nuovo show con Amadeus : ecco quando inizia : Amadeus debutterà su Rai1 con il nuovo programma “Ora o mai più” Si intitolerà “Ora o mai più” il nuovo show con la conduzione di Amadeus che Rai1 sta prepara ndo per maggio 2018. Ma di cosa parla questo programma mai visto prima e chi parteciperà all’inedita trasmissione della RAI? Per ora, sembrerebbe che il meccanismo […] L'articolo Ora o mai più, Rai1 prepara il nuovo show con Amadeus : ecco quando inizia ...

UcRaina - l’ex pilota e deputata Nadia Savchenko accusata di terrorismo : “Preparava colpo di Stato” : l’ex pilota e deputata Ucraina Nadia Savchenko – divenuta celebre per essere stata condannata in Russia e poi restituita a Kiev in uno scambio – è stata arrestata con l’accusa di aver pianificato “un attentato alla Rada”, il Parlamento ucraino, con l’intenzione di “far saltare in aria l’aula”. Secondo l’agenzia di stampa Interfax, il procuratore generale ucraino Yuriy Lutsenko ha sottolineato che ...