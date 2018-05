Rai | Maggioni | Indagata? Parleranno i fatti Ma torno a fare giornalista

ilgiornale

(Di sabato 5 maggio 2018) C'è una procura che sta facendo il suo lavoro e mi auguro lo faccia in tempi strettissimi . Detto questo, saranno ia parlare per me". Monicadribbla così chi le chiede un commento sulla sua iscrizione nel registro degli indagati per peculato e abuso d'ufficio.Di una cosa però sembra certa: scaduto il suo mandato di presidente Rai non ha intenzione di restare nell'amministrazione di viale Mazzini: "Tornerò ala", dice al festival della Tv e dei nuovi Media di Dogliani (Cuneo), "Lo status presidenziale a vita non mi riguarda". Poi, parlando del nuovo canale in lingua inglese ha aggiunto: "Questa ipotesi la scinderei dalla mia persona. Io sono capo progetto poi non so se mi riguardi direttamente. Quello che è certo è che io so solo prendere lo stipendio che mi sono guadagnata. Qualcosa quindi la farò".In ogni caso lanon crede che il rinnovo del ...