Raccolta firme per Alex Villarboito su Infovercelli24

"Al voto" : Raccolta firme a 5 Stelle contro i sospetti di poltronismo : Roma Lunedì nuovo giorno di consultazioni, con il M5s che ormai vede sfumare Palazzo Chigi e torna a chiedere a gran voce il voto. Tra i deputati più convinti che la strada, tracciata da Luigi Di Maio,...

Direzione PD - i renziani chiedono supporto con una Raccolta firme : scoppiano le polemiche tra la minoranza : 15.10 - Piccola bufera nella tarda mattinata di oggi, legata a un sito internet nato a tempo di record e non legato direttamente al Partito Democratico. SenzaDiMe.it, registrato da un elettore del PD, tale Alberico De Luca, aveva elencato tutti i membri della Direzione del PD dividendoli in favorevoli o contrari alla trattativa con M5S, dedicando una parte anche a chi non si era ancora espresso pubblicamente in modo chiaro.È bastata però una ...

Pisani insiste : 'Raccolta firme per la ripetizione di Inter-Juventus' : I bambini devono guardare allo sport come un mondo di valori e non di interessi trasversali. Tutti devono sottoscrivere la petizione per la ripetizione del match. Immagino che la Juventus, per come è ...

Bardonecchia : Raccolta di firme per i 3 attivisti in carcere : Lo scorso 21 aprile parteciparolo ad una manifestazione pro immigrati. Rischiano una condanna a 10 anni e una multa da 750 mila euro -

Eutanasia e Biotestamento : il 21 aprile mobilitazione e Raccolta firme dell’Ass.Coscioni in 120 Città : Una mobilitazione nazionale sul fine vita a sostegno dell’azione di Marco Cappato, reduce da una recente doppia svolta nella battaglia condotta insieme ad Associazione Luca Coscioni a tutela di un diritto umano imprescindibile, quello di esser liberi di scegliere e di poter morire in linea col il personale concetto di dignità: il processo ad una legge fascista del 1930 si è infatti rafforzato grazie alla recente ufficializzazione di una nuova ...

Al via Raccolta firme contro la chiusura del Consorzio universitario : Già la marginalità geografica e finanziaria della provincia hanno reso assolutamente decadente l'economia agrigentina'. 'La Regione e lo Stato - si legge ancora - sono stati avari nell'investimento ...

ELIO E LE STORIE TESE/ Uniti per l’autismo - la storia del figlio : “Siamo l’età della pietra!” - Raccolta firme : ELIO, frontman della band 'ELIO e le STORIE TESE' è il testimonial della campagna di sensibilizzazione all'autismo. Il racconto della sua esperienza personale.(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 17:31:00 GMT)

Strisce pedonali troppo pericolose - parte la Raccolta firme : La pericolosità è stata purtroppo dimostrata dai più recenti fatti di cronaca. La strada, malgrado il nuovo tratto di ciclabile parallelo al viale, necessita chiaramente di interventi per una più ...

Modica - liste Abbate : da oggi la Raccolta firme : Dopo una intensa settimana di consultazioni sono ormai definitivamente chiuse le quattro liste a sostegno della candidatura di Ignazio Abbate

Parte da Ischia la Raccolta firme per una nuova legge sulle isole minori d'Italia : Parte domani a Ischia, la sottoscrizione avviata dai comuni aderenti all'Ancim, per la legge popolare su Pari diritti e pari opportunità territoriali. Le firme si potranno apporre entro il termine di ...

Insularità. Dopo il deposito in Cassazione della proposta di modifica dell'art 119 della costituzione - al via la Raccolta delle firme : "Lo Stato riconosce il grave e permanente svantaggio naturale derivante dall'insularità e dispone le misure necessarie a garantire una effettiva parità ed un reale godimento dei diritti individuali e ...

Raccolta firme contro detective assicurazioni sociali : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

TRAPANI - AL VIA LA Raccolta firme A SOSTEGNO DI BOLOGNA SINDACO : Nel comitato elettorale di Corso Piersanti Mattarella n.128 inizierà domenica la sottoscrizione della candidatura a SINDACO di TRAPANI di Peppe BOLOGNA e della lista civica "Scirocco". I cittadini ...

Stop al falso cibo : prosegue la Raccolta delle firme : L'indicazione di origine permette di contrastare quelle imitazioni che ogni anno sottraggono 60 miliardi di euro all'economia dell'Italia e di rafforzare la lotta alle agromafie, oltre che prevenire ...