Quel governo istituzionale che non ha voti nel Palazzo

Governo Pd-M5s - Serracchiani : “Renzi da Fazio? Io l’intervista non l’avrei fatta in Quel modo” : A Otto e Mezzo (La7) Il commento di Debora Serracchiani all’intervista di Matteo Renzi da Fabio Fazio che ha così tanto spaccato l’opinione dell’elettorato di sinistra: “Anche se molte cose dette in quell’intervista sono condivisibili, non l’avrei fatta in quel modo” L'articolo Governo Pd-M5s, Serracchiani: “Renzi da Fazio? Io l’intervista non l’avrei fatta in quel modo” proviene da ...

Governo M5s – PD - il nome giusto è Quello di Raffaele Cantone : Fonti autorevoli confidano a Fanpage.it una clamorosa indiscrezione: in casa M5s e PD si lavora a un esecutivo "di alto profilo", guidato dal Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.Continua a leggere

Stato-Mafia - sulla trattativa di governo irrompe Quella con Cosa nostra : Non è solo una decisione storica striata di politico, ammettiamolo. Non è soltanto una bomba sganciata al cuore aritmico delle istituzioni, alla sacralità del 'corpo dello Stato', la sentenza della ...

Governo - Gomez : “Berlusconi e Salvini? Non è la fine del centrodestra - Quello sarà decretato dagli elettori” : “fine del centrodestra dopo le dichiarazioni di Salvini? No, secondo me quello sarà decretato dagli elettori”. Così a L’Aria che Tira (La7) il direttore de ilfattoquotidiano.it e del FQ Millennium, Peter Gomez, commenta lo scontro tra il leader della Lega e Berlusconi. E spiega: “Continuo a pensare che Salvini giochi tutte le sue carte ben sapendo che, se non si fa un Governo e Lega e M5S non appoggiano o fanno partire un ...

Governo - dove sono ora Quelli che straparlavano di ‘Grillusconi’? : Dopo l’elezione della Casellati Vien Dal Mare come Presidente del Senato, figlia di una normalissima dialettica politica (ovvero dare una delle due Camere a una delle due forze o coalizioni uscite vincenti), non pochi analfabeti funzionali della politica abbaiarono lividi sostenendo che quella “era l’anteprima di Grillusconi“. Più che una previsione, era una cazzata sesquipedale. E al tempo stesso una speranza pia di ...

Governo - volano gli stracci (Quelli per pulire i cessi) : volano gli stracci. Ma questa volta quelli veri, quelli per pulire i cessi. Li lancia Silvio Berlusconi ai 5 Stelle: «Sono un pericolo per il Paese, non sono un partito democratico. Sono il partito dei disoccupati. A Mediaset pulirebbero i cessi. Mi sono un po’ rotto di spiegare ancora queste cose agli italiani. Che hanno votato molto male», tuona dal Molise il leader di Forza Italia. Cui spetta il compito di ufficializzare con tre ...

Governo : Martina - proposte Pd per Paese no a questo o Quel partito : Roma, 17 apr. (AdnKronos) – “Le prime tre proposte Pd presentate oggi sono per gli italiani, non per questo o quel partito. Noi andiamo oltre i tatticismi degli altri”. Lo ha puntualizzato il segretario reggente Pd, Maurizio Martina. L'articolo Governo: Martina, proposte Pd per Paese no a questo o quel partito sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo - Di Battista (M5s) : “Di Maio fa Quello che avrei fatto io”. Poi picchia duro su Berlusconi e Salvini : “Luigi sta facendo il massimo, sta facendo quello che io avrei fatto”. Lo ha detto Alessandro Di Battista al Festival del giornalismo di Perugia, a proposito della linea tenuta dal leader M5S Di Maio nelle trattative per la formazione del Governo. “Questi di Fora Italia dicono ‘riconoscete Berlusconi’. Mi date una foto segnaletica e io forse lo riconosco, perché è un condannato incandidabile e ineleggibile”. ...

Contratto di governo Pd – M5s : le ragioni del sì - Quelle del no e il confronto fra i programmi : È davvero possibile aprire un dialogo fra PD e M5s che porti alla formazione di un nuovo governo? Proviamo a vedere cosa dicono i programmi e quali possono essere le vie d'uscita alla crisi.Continua a leggere

Quello dei turisti italiani e svizzeri in Camerun non è stato un rapimento - come aveva invece detto il governo locale : Il 4 aprile il ministro della Comunicazione del Camerun Issa Tchiroma Bakary aveva detto che all’inizio della settimana 12 turisti europei, di cui cinque italiani, erano stati presi in ostaggio nella regione del Sudovest ed erano poi stati liberati dall’esercito Camerunese: l’organizzazione The post Quello dei turisti italiani e svizzeri in Camerun non è stato un rapimento, come aveva invece detto il governo locale appeared first on ...

Salvini : “L’unico governo possibile è Quello insieme con il M5s” : Matteo Salvini esce allo scoperto. “Chiederò a Berlusconi e Meloni di andare insieme alle consultazioni. L’unico governo possibile è quello

Governo - Di Maio : 'Quello con Lega e Pd non è un inciucio' : Luigi Di Maio, capo dei 5 Stelle, pur di governare vuole mettere insieme la destra e la sinistra , la Lega di Salvini e il Pd senza Renzi, , ma guai a chiamarlo 'inciucio'. Questa parola, largamente ...

Governo - Taverna (M5s) : “Di Maio premier o nulla? È Quello che ci hanno detto 11 milioni di elettori” : “Di Maio premier o nulla? È quello che ci hanno detto 11 milioni di elettori alle urne. Abbiamo preso il 32% con un candidato premier e con un programma, noi vogliamo rispettare il voto degli italiani”. Così la vicepresidente del Movimento 5 stelle al Senato Paola Taverna arrivando all’assemblea congiunta M5s L'articolo Governo, Taverna (M5s): “Di Maio premier o nulla? È quello che ci hanno detto 11 milioni di ...

Governo - Salvini a Di Maio : “Da solo dove va? Gli mancano 90 voti - a noi 50”. Replica : “Vuole Quelli di Renzi? Auguri” : Uno scambio di “auguri” al vetriolo tra Salvini e Di Maio come sintesi della complicatissima partita per la formazione di una maggioranza. A dare il via a botta e risposta tra i due leader, lontani dalle telefonate costanti della scorsa settimana per la trattativa sulle presidenze delle Camere, è stato il segretario leghista questa mattina dalle colonne del Corriere: “Il Pd ha perso, sarebbe davvero bizzarro che una forza che ...