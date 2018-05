Quanto piace la patrimoniale Ma nel Pd nessuno ne parla

huffingtonpost

(Di sabato 5 maggio 2018) A leggere gli orientamenti degli italiani in relazione ad alcune delle principali questioni 'agitate' in campagna elettorale – cancellazione della Legge Fornero, reddito di cittadinanza, questione europea e immigrazione - sembra che i punti di potenziale contatto fra elettorato della Lega (e della stessa Forza Italia) ed elettorato M5S esistano. Vi sono naturalmente differenze di intensità, ma sia nel caso della Legge Fornero, sia in quello del reddito di cittadinanza, le maggioranze assolute dei due 'quasi vincitori' tendono a convergere.Analogamente, sulla necessità di riforma della legge elettorale la convergenza è anche più forte.Diverso appare invece il giudizio sull'Europa, sia in termini dei vincoli di bilancio posti, che in relazione ad un'ipotetica uscita dall'euro: in questo caso sembra che la componente 'sovranista' prevalga solo all'interno ...