Quanto importa all’Italia dell’Eurovision?

Land Rover : Quanto è importante il design nelle auto : Da qualche tempo a questa parte, la milanesissima design Week è diventata un’ottima occasione per gettare uno sguardo sul futuro dell’automotive, in termini – come è ovvio – di design, ma anche di ricerca e sviluppo, con speciale riguardo alle sfide che le nuove tecnologie stanno imponendo ai moderni progettisti. È così che, a distanza di qualche anno dalla nostra prima chiacchierata, abbiamo avuto modo di incontrare ...

Dentisti : Quanto è importante la formazione professionale : formazione, corsi di aggiornamento. I Dentisti appartengono ad una categoria professionale molto diffusa e sempre in linea con le innovazioni

Nyt : Le elezioni italiane sono più importanti di Quanto sembra : Una possibilità che il New York Times definisce da "incubo" per i leader dell'Ue e per gli investitori globali che "potrebbe far vacillare l'economia italiana, già inghiottita da un enorme debito ...

La commovente lettera di Cameron : Con la malattia di mio figlio ho capito Quanto sia importante la ricerca : Nel 2009 l'ex Primo ministro britannico David Cameron ha perso il suo primogenito Ivan, il piccolo di soli sei anni era affetto dalla sindrome di Ohtahara, "un disturbo neurologico così raro che esisteva a malapena una diagnosi, per non parlare di una cura".Così, in occasione della Giornata delle malattie rare, Cameron ha raccontato la sua tragedia personale. In una lunga lettera aperta pubblicata dal Times, l'ex ...