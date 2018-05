Quando il vulcano delle Hawaii si sveglia Le immagini dell’eruzione

vanityfair

(Di sabato 5 maggio 2018) Dopo l’eruzione delKilauea venerdì 4 maggio una scossa di terremoto di magnitudo 6.9 è stata registrata a Big Island alle. È la più forte mai registrata dal 1975 sull’isola che da giorni sta vivendo in stato di emergenza. Nelle ultime 24 ore il servizio geologico della Stati Uniti ha registato 119 scosse sisimische. A seguito del terremoto non sono state segnalate vittime, ma sono migliaia le persone già evacuate. Lo scenario più impressionante è quello che si è prodotto vicino a Pahoa nel Leilani Estates, lontano chilometri dal vulacano. La terra si è spaccata in due. Una fessura di fuoco rosso lunga 150 metri ha attraversato boschi e zone abitate, con spruzzi di lava alti metri. «Faceva un rumore infernale. Come se qualcuno avesse messo un mucchio di rocce in un asciugatrice e avesse acceso al massimo», ha raccontato a un sito locale Jeremiah Osuna, che ha ...