Pupo | Ho rifiutato Ballando | l' Isola e il Gf Vip A Le Iene non ho preso soldi

(Di sabato 5 maggio 2018) Richiesto, richiestissimo. “Ricevo continuamente offerte per andare in televisione a fare qualsiasi tipo di talent o reality. L’ultima è stata quella dicon le stelle, ho detto no”. Parola di, che prima dello show del sabato sera di Raiuno avrebbe declinato anche due proposte di casa Mediaset, come l’dei Famosi e il Grande Fratello Vip.“Non ci andrei mai – ha detto il cantante toscano a La Zanzara – non sono allettato dai. Mi hanno proposto cifre interessanti nell’ordine di qualche centinaia di migliaia di euro, ma il denaro non ha alcun appeal nei miei confronti. Ho avuto fin da ragazzo un rapporto col denaro tranquillo, non mi è mai mancato neanche nei momenti difficili. Non ho la percezione dell’indigenza, non sono attratto da certe offerte”.prosegui la lettura: "Ho, l'e il Gf Vip. A Lenon ho" pubblicato ...