Pupo e la marijuana | esperienza traumatica in California | con ' Le Iene'

Pupo - dalla marijuana al primo film a luci rosse per Le Iene? Le reazioni choc : Dopo aver provato la cannabis Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, è pronto a cimentarsi in un'altra esperienza forte con Le Iene. 'Dovremmo andare agli Awards dell'eros. Se accetto spero di realizzare il sogno di girare un film a luci rossi'. Così il cantante di 'Gelato a cioccolato' ha chiuso il suo servizio a Le Iene da Los Angeles. Nell'occasione l'artista ha voluto fumare per la prima volta la marijuana in uno stato, la California, dove è

Il cantante Pupo fuma marijuana in TV : 'Sto rinco****nendo - mi sento giovane' : Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, è un cantautore italiano divenuto famoso nel nostro Paese grazie a una canzone in particolare, "Gelato al cioccolato", scritta nel 1979. Da quel momento in poi ha inciso moltissimi dischi ed è stato spesso ospite di innumerevoli trasmissioni TV. La sua ultima apparizione televisiva c'è stata ieri 3 Maggio al programma Le Iene, in prima serata su Italia 1. La legalizzazione in California Nella trasmissione di ieri

