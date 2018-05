Pubblico impiego | si tratta su scatti da 250 euro per i dirigenti

Elezioni Rsu Pubblico impiego. "Grazie a tutti i lavoratori - il voto conferma la forza della Cisl" : La Cisl Fp Umbria ringrazia tutte le lavoratrici ed i lavoratori della Pubblica Amministrazione per aver confermato anche in questa tornata elettorale un'elevata affluenza alle urne del 70/80% degli ...

Rsu del Pubblico impiego - al voto oltre 40mila bresciani : Tre giorni per scegliere. Tempo fino a oggi per i dipendenti della pubblica amministrazione, degli enti locali, della sanità, della scuola e dell'università bresciani, chiamati a votare i loro ...

Rinnovo RSU - l'appello al voto della Uil Fpl : «Ritroviamo l'orgoglio del Pubblico impiego» : Piuttosto che parlare di riduzione del perimetro di intervento dello Stato in economia, bisogna, a nostro modesto avviso, "qualificare" questo intervento , "ergo", una politica keynesiana, , renderlo ...

Rinnovo Rsu Pubblico impiego e scuola - Cgil : 'Votate per migliorare il vostro posto di lavoro' : 'Irregolarità e gravi atteggiamenti antisindacali nel magazzino Leroy Merlin. Per Usb la misura è colma' 3 Grana, 'Con le nuove politiche rischiamo di agevolare l'import degli smarchiati' 4 Open Day ...

La voce della Politica Pubblico impiego : uilpa - un "piano marshall" in basilicata per giovani : Il risultato: un calo della qualità dei servizi a favore del mondo produttivo con gravi ripercussioni sul funzionamento dell'economia. Le politiche seguite in questi ultimi anni sono state a senso ...

Rinnovo del contratto del Pubblico impiego : il 14 marzo - il congresso Video : Il ruolo centrale riconquistato dalla contrattazione a to della firma del nuovo C.C.N.L. del pubblico impiego per il triennio 2016 2018 e l'impegno del sindacato nel presidio dei luoghi di lavoro, l'intensificazione del dialogo con gli iscritti e con la dirigenza per migliorare i servizi a beneficio della collettivita': questi gli argomenti al centro dei due congressi, provinciale e regionale, che la Uil Pubblica Amministrazione celebrera' ...

Rinnovo del contratto del Pubblico impiego : il 14 marzo - il congresso : Il ruolo centrale riconquistato dalla contrattazione a seguito della firma del nuovo C.C.N.L. del pubblico impiego per il triennio 2016 2018 e l'impegno del sindacato nel presidio dei luoghi di lavoro, l'intensificazione del dialogo con gli iscritti e con la dirigenza per migliorare i servizi a beneficio della collettività: questi gli argomenti al centro dei due congressi, provinciale e regionale, che la Uil Pubblica Amministrazione celebrerà ...