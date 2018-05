Prove di dialogo Sky-Mediapro sui diritti tv della Serie A

Pd - Prove di dialogo con il M5s : il 3 maggio direzione al voto - muro renziani : La pausa forzata, imposta anche dal ponte del Primo maggio , non servirà a chiarire la situazione tra i partiti che iniziano a fare i conti con la possibilità di tornare presto alle urne. Il 3 maggio ...

Pd - Prove di dialogo con il M5s : il 3 maggio si vota in direzione - muro dei renziani : La pausa forzata, imposta anche dal ponte del Primo maggio , non servirà a chiarire la situazione tra i partiti che iniziano a fare i conti con la possibilità di tornare presto alle urne. Il 3 maggio ...

Castellammare - Elezioni - Prove di dialogo tra Corrado e De Angelis. Ma il PD si spacca : La riqualificazione è possibile» Castellammare - Elezioni , arriva l'appello di Olimpia De Simone: «E' tempo di liberarsi dalla vecchia politica» Castellammare - Centro Antico, per Fratelli d'Italia ...

In corso le Prove di dialogo M5s-Pd. Ira di Renzi. Calenda : 'Se si fa lascio' : Il possibile accordo politico dopo che il candidato premier dei 5 Stelle, Di Maio, ieri ha ufficializzato la chiusura del tavolo con la Lega. Il nuovo scenario ora dovrà essere valutato dalla ...

Di Maio : “Tramonta il governo con la Lega” - Prove di dialogo con il Pd : Di Maio : “Tramonta il governo con la Lega”, prove di dialogo con il Pd Il leader Dem dice di apprezzare “la fine di qualsiasi tentativo di un accordo con la Lega e centrodestra”. Il candidato premier conferma la chiusura a destra e dice no a qualsiasi governo “tecnico” o “di scopo”. Continua a leggere

Di Maio : "Tramonta il governo con la Lega" - Prove di dialogo con il Pd : Il leader Dem dice di apprezzare "la fine di qualsiasi tentativo di un accordo con la Lega e centrodestra". Il candidato premier conferma la chiusura a destra e dice no a qualsiasi governo "tecnico" o "di scopo".

Di Maio chiude ogni discorso col centrodestra - Martina apre : Prove di dialogo Pd-M5s : Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, quasi a sorpresa sembra questa l'intesa in grado di poter dare un Governo all'Italia, a quasi due mesi dalle elezioni politiche. Forse sì...

Bologna - il vescovo Zuppi al centro sociale Tpo : Prove di dialogo tra cattolici e antagonisti : Ha partecipato alla presentazione del libro sui discorsi del Papa ai movimenti popolari: "Cambiare con intelligenza, non fanatismo. Se la mia presenza qui fa...

Prove di dialogo Di Maio-Salvini nei tempi supplementari concessi da Mattarella : Il pentastellato non molla sulla premiership, lascia la porta sbarrata a Berlusconi, ma si è impegnato a incontrare Lega e Pd nella speranza di trovare una soluzione, prima che capo dello Stato avvii ...

Presidenti delle Camere prime Prove di dialogo : L'obiettivo è arrivare ad una convergenza su una piattaforma programmatica basata innanzitutto su economia e rilancio della crescita. Preoccupazioni di Fitch Ma i mercati non stanno a guardare. Il ...

Prove di dialogo sul Def Si parte da Iva e tagli ma a sinistra scena muta : Ieri il viceministro all'Economia Enrico Morando ha detto che se ci dovesse essere una nuova maggioranza, il documento sarà rinviato in toto. Ipotesi remota. Nei giorni scorsi il Movimento cinque ...

Trump : Prove di dialogo con Pyongyang : Dopo il susseguirsi negli ultimi mesi di provocazioni verbali e non, da entrambe le parti, la crisi nordcoreana sembrava non lasciare alcun margine alle trattative. Invece, con grande sorpresa si apprende che potrebbe iniziare, seppur con enormi difficoltà, un lento processo di “normalizzazione”. Precedenti tra il Presidente Usa e il regime di Pyongyang Solo a gennaio, per parlare delle più recenti scaramucce, Kim Jong-un, durante il consueto ...