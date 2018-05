Proteste anti-Putin ' Per noi non è lo zar' | fermato Navalni

Russia : oltre 1000 fermi a Proteste anti-Putin : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Almeno 587 fermi a Proteste anti-Putin : ANSA, - MOSCA, 05 MAG - Sono Almeno 587 le persone fermate dalla polizia russa durante le protesta anti-Putin: lo fa sapere l'ong Ovd-Info, aggiornando la cifra precedente di 354 fermi. In particolare,...

Russia - tensione e Proteste in molte città : 600 fermati in manifestazioni anti-Putin. C’è anche il blogger oppositore Navalny : Centinaia di persone sono state fermate dalla polizia in tutta la Russia per aver preso parte a “Putin non è il nostro zar“, la manifestazione antigovernativa non autorizzata convocata in diverse città appena due giorni prima dell’insediamento ufficiale di Vladimir Putin al Cremlino per il suo quarto mandato presidenziale. I fermi sono almeno 587, fa sapere l’ong Ovd-Info, aggiornando la cifra precedente di 354 fermi. In ...

RUSSIA - ARRESTATO ALEXEY NAVALNY/ Trascinato di peso dalla polizia - video : Proteste anti-Putin in Russia : Russia, ARRESTATO a Mosca ALEXEY NAVALNY che aveva indetto manifestazioni contro Putin a due giorni dal suo insediamento ufficiale per il quarto mandato(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 16:00:00 GMT)

“Per noi non è lo zar”. Proteste anti-Putin in Russia - fermato l’oppositore Navalny : “Per noi non è lo zar”. Proteste anti-Putin in Russia, fermato l’oppositore Navalny Il leader dell’opposizione in Russia Alexei Navalny è stato fermato a Mosca per uno dei tanti ‘cortei non autorizzati’, indetti nel Paese alla vigilia dell’insediamento di Putin al Cremlino. Decine di altri arresti.Continua a leggere Il leader dell’opposizione in Russia Alexei Navalny […]

Proteste anti-Putin - arrestato Navalny : Mosca, 5 mag. (AdnKronos/Dpa) – Aleksei Navalny è stato arrestato a Mosca durante una manifestazione contro Vladimir Putin, che lunedì si insedierà ufficialmente come presidente dopo la rielezione. Navalny, leader del Partito del Progresso e presidente della Coalizione Democratica, ha esortato i suoi sostenitori a scendere in piazza per protestare contro la permanenza di Putin al potere, contro la corruzione e contro la censura sul ...

Ondata di Proteste anti-PutinFermato a Mosca il leader Navalny Caos e tafferugli in molte città : A due giorni all'insediamento ufficiale di Vladimir Putin per il suo quarto mandato presidenziale, proteste in molte città russe. La polizia ha arrestato il leader dell'opposizione Alexei Navalny durante una manifestazione a Mosca. Decine di arresti Segui su affaritaliani.it

Al via Proteste anti-Putin - fermato Navalni : L'oppositore russo Alexiei Navalni è stato fermato dalla polizia in viale Tverskaia, a Mosca, durante la manifestazione 'Per noi non è lo zar' contro Putin, da lui organizzata. In diverse città dove ...

Proteste anti-Putin in Russia - fermato Navalny : «Non è il nostro zar». Con questo slogan, sostenitori dell’oppositore Alexei Navalny hanno protestato in decine di città della Russia, a partire da Mosca e San Pietroburgo, contro l’insediamento di Vladimir Putin. A Krasnoyarsk ci sono stati tafferugli con le forze di sicurezza che hanno fermato alcuni attivisti....

Proteste anti-Putin in Russia - arrestate decine di sostenitori di Navalny : decine di sostenitori del leader dell'opposizione russa Alexei Navalny sono stati arrestati durante le manifestazioni in occasione delle due giornate di inaugurazione del quarto mandato presidenziale di Vladimir Putin. Dichiarato ineleggibile per una condanna penale che considera orchestrata dal Cremlino, il principale avversario russo Alexei Navalny non si è presentato alle elezioni presidenziali di marzo. E oggi ha invitato i suoi ...