Proteste anti-Putin in Russia | arrestati Navalny e 1350 dimostranti 

Russia - almeno mille persone arrestate nelle Proteste anti-Putin : almeno mille persone sono state fermate dalla polizia russa, in diverse città del Paese, durante le numerose proteste anti-Putin. Lo fa sapere l'ong Ovd-Info, precisando che soltanto a Mosca sarebbero ...

Proteste anti-Putin 'Per noi non è lo zar' - fermato Navalni : L'oppositore russo Alexiei Navalni è stato fermato dalla polizia in viale Tverskaia, a Mosca, durante la manifestazione 'Per noi non è lo zar' contro Putin, da lui organizzata. In diverse città dove ...

Russia : oltre 1000 fermi a Proteste anti-Putin : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Almeno 587 fermi a Proteste anti-Putin : ANSA, - MOSCA, 05 MAG - Sono Almeno 587 le persone fermate dalla polizia russa durante le protesta anti-Putin: lo fa sapere l'ong Ovd-Info, aggiornando la cifra precedente di 354 fermi. In particolare,...

Russia - tensione e Proteste in molte città : 600 fermati in manifestazioni anti-Putin. C’è anche il blogger oppositore Navalny : Centinaia di persone sono state fermate dalla polizia in tutta la Russia per aver preso parte a “Putin non è il nostro zar“, la manifestazione antigovernativa non autorizzata convocata in diverse città appena due giorni prima dell’insediamento ufficiale di Vladimir Putin al Cremlino per il suo quarto mandato presidenziale. I fermi sono almeno 587, fa sapere l’ong Ovd-Info, aggiornando la cifra precedente di 354 fermi. In ...

RUSSIA - ARRESTATO ALEXEY NAVALNY/ Trascinato di peso dalla polizia - video : Proteste anti-Putin in Russia : Russia, ARRESTATO a Mosca ALEXEY NAVALNY che aveva indetto manifestazioni contro Putin a due giorni dal suo insediamento ufficiale per il quarto mandato(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 16:00:00 GMT)

Russia : oltre 350 fermi a Proteste anti-Putin : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Russia - tensione e Proteste in molte città : 600 fermati in manifestazioni anti-Putin. C’è anche il blogger oppositore Navalni : Centinaia di persone sono state fermate dalla polizia in tutta la Russia per aver preso parte a “Putin non è il nostro zar“, la manifestazione antigovernativa non autorizzata convocata in diverse città appena due giorni prima dell’insediamento ufficiale di Vladimir Putin al Cremlino per il suo quarto mandato presidenziale. I fermi sono almeno 587, fa sapere l’ong Ovd-Info, aggiornando la cifra precedente di 354 fermi. In ...

“Per noi non è lo zar”. Proteste anti-Putin in Russia - fermato l’oppositore Navalny : “Per noi non è lo zar”. Proteste anti-Putin in Russia, fermato l’oppositore Navalny Il leader dell’opposizione in Russia Alexei Navalny è stato fermato a Mosca per uno dei tanti ‘cortei non autorizzati’, indetti nel Paese alla vigilia dell’insediamento di Putin al Cremlino. Decine di altri arresti.Continua a leggere Il leader dell’opposizione in Russia Alexei Navalny […]

“Per noi non è lo zar”. Proteste anti-Putin in Russia - fermato l’oppositore Navalny : Il leader dell'opposizione in Russia Alexei Navalny è stato fermato a Mosca per uno dei tanti 'cortei non autorizzati', indetti nel Paese alla vigilia dell'insediamento di Putin al Cremlino. Decine di altri arresti.Continua a leggere

Proteste anti-Putin - arrestato Navalny : Mosca, 5 mag. (AdnKronos/Dpa) – Aleksei Navalny è stato arrestato a Mosca durante una manifestazione contro Vladimir Putin, che lunedì si insedierà ufficialmente come presidente dopo la rielezione. Navalny, leader del Partito del Progresso e presidente della Coalizione Democratica, ha esortato i suoi sostenitori a scendere in piazza per protestare contro la permanenza di Putin al potere, contro la corruzione e contro la censura sul ...

Ondata di Proteste anti-PutinFermato a Mosca il leader Navalny Caos e tafferugli in molte città : A due giorni all'insediamento ufficiale di Vladimir Putin per il suo quarto mandato presidenziale, proteste in molte città russe. La polizia ha arrestato il leader dell'opposizione Alexei Navalny durante una manifestazione a Mosca. Decine di arresti Segui su affaritaliani.it

Ondata di Proteste anti-PutinFermato a Mosca il leader Navalnyi Caos e tafferugli in molte città : A due giorni all'insediamento ufficiale di Vladimir Putin per il suo quarto mandato presidenziale, proteste in molte città russe. La polizia ha arrestato il leader dell'opposizione Alexei Navalny durante una manifestazione a Mosca. Decine di arresti Segui su affaritaliani.it

Al via Proteste anti-Putin - fermato Navalni : L'oppositore russo Alexiei Navalni è stato fermato dalla polizia in viale Tverskaia, a Mosca, durante la manifestazione 'Per noi non è lo zar' contro Putin, da lui organizzata. In diverse città dove ...