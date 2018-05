Proteste anti-Putin in Russia | arrestate decine di sostenitori di Navalny

Russia : al via Proteste anti-Putin - fermi in molte città : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Al via Proteste anti-Putin - fermi in molte città della Russia : Sono iniziate le proteste anti-Putin 'Per noi non è lo zar' organizzate da Alexiei Navalni, e in diverse città dove la manifestazione non era autorizzata la polizia ha già fermato diversi dimostranti. ...

Quinto venerdì di Proteste a Gaza - 3 manifestanti uccisi :

Alfie Evans - iniziate le operazioni per staccare la spina. Proteste davanti all’ospedale : La Corte europea dei diritti umani ha rifiutato il ricorso presentato dai genitori di Alfie Evans, il bimbo di 23 mesi in cura a Liverpool per una gravissima patologia cerebrale. Era questa l’ultima possibilità per i genitori del piccolo, Tom Evans e Kate James, per opporsi al distacco dei macchinari chiesto dai medici nel febbraio scorso (e previsto dalla legge britannica). Ricevuta l’ultima autorizzazione, l’ospedale di ...

Ilva - Antitrust Ue replica alle Proteste del Lussemburgo : 'ArcelorMittal ha deciso da sola gli asset da sacrificare' : Non è l'Antitrust europeo a imporre ad ArcelorMittal di vendere sei stabilmenti nei vari stati europei per poter ottenere il via libera all'acquisizione dell'Ilva. Da Bruxelles rispondono alle ...

Proprietario di un B&b di Trento vuole ospitare 7 migranti. Proteste e atti intimidatori dai concittadini : L'intento di Gabriele Buscaini, Proprietario di un B&b a San Lorenzo Dorsino, piccolo comune di 1600 abitanti in provincia di Trento, era quello di destinare parte del suo locale all'accoglienza di 7 migranti. Un' iniziativa assolutamente sgradita agli abitanti della zona che hanno manifestato fino ad arrivare agli atti intimidatori.Buscaini, infatti, si è visto bruciare la finestra di un appartamento che non è però ...

No Tap - gli scontri nella notte a Melendugno. Oggi Proteste davanti alla questura di Lecce per l’attivista arrestato : Disordini nella notte del 10 aprile a Melendugno per il tentativo di blocco messo in atto dagli attivisti No Tap sulla strada provinciale 145 che collega Lecce a Melendugno, la via che i mezzi Tap percorrono per arrivare al cantiere del gasdotto. Uno degli attivisti, Savino Pellegrino, ritenuto responsabile di aver dato fuoco ad un cassonetto, è stato condotto in questura. L’arresto dell’attivista ha portato alle proteste da parte ...

Mega-manifesto anti aborto - Proteste e sit-in a Roma «Raggi lo rimuova subito» : La raccolta firme lanciata dall’associazione Vita di Donna Onlus. «Contro l’integralismo religioso che aggredisce la 194 e che offende donne e uomini». Il cartellone, in via Gregorio VII è stato affisso per la campagna di ProVita

Maxi-manifesto anti aborto a Roma - Proteste e sui social. 'Raggi lo rimuova' : Un messaggio esplicito, firmato ProVita, campeggia sotto la gigantografia di un feto nel grembo materno, affissa a Roma in via Gregorio VII. 'Tu eri così a 11 settimane. Tutti i tuoi organi erano ...

Monguzzo - sventola la bandiera di Salò Proteste di antifascisti e Anpi : La bandiera della Repubblica sociale italiana sventola in cima al pennone di un giardino che appartiene a un pensionato di Monguzzo. Alla denuncia dell'Osservatorio democratico sulle nuove destre di ...

Sacchi su Lazio-Juve : 'Partita con tanti falli e troppe Proteste' : ARRIGO Sacchi Arrigo Sacchi al termine del big match Psg-Real Madrid, ha commentato l'eliminazione dei francesi dalla Champions League . Durante il suo intervento a 'Premium Sport', ha fatto riferimento anche a Lazio Juve Sacchi SU LAZIO JUVE 'In Europa serve mentalità ma anche gioco che è lo spartito nella musica e la sceneggiatura nel cinema. Il campionato francese è ...

LIVE Juventus-Atalanta - risultato e diretta in tempo reale : Pjanic trasforma il rigore - Proteste atalantine : Notizie sul tema Coppa Italia, dove vedere Juventus-Atalanta: diretta tv in chiaro e streaming, oggi 28 febbraio Juventus-Atalanta Coppa Italia probabili formazioni: le ultime novità dall'Allianz ...