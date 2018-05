Pronostici Eredivisie 6 maggio | consigli scommesse 34^ giornata

Pronostici Eredivisie 29 aprile : consigli scommesse 33^ giornata : Si vede la fine, in Eredivisie. A due giornate dal termine gran parte dei giochi sono fatti, lasciando davvero aperta giusta la lotta per la salvezza e per gli spareggi. E dopo l’ultimo turno infrasettimanale, tutte le gare tornano a disputarsi la domenica pomeriggio. Niente anticipi e posticipi, quindi, ma un unico blocco di partite che dalle 14.30 ci terrà compagnia con sfide del calibro di Ajax-Az, seconda contro terza, o la disperata ...

Pronostici Eredivisie 13-14-15 aprile : consigli scommesse 31^ giornata : Il 31esimo turno è quello che può davvero decidere la stagione. Venerdì apre Heracles-Az, buona gara tra due squadre ormai senza pretese. Sabato è la volta dei match del Twente e dello Sparta Rotterdam, impegnate in trasferta e rispettivamente ultima e penultima della classe, mentre Venlo-Heerenveen promette diverse marcature. Ma l’attenzione è completamente assorbita dalla domenica. Quattro sfide, una più delicata dell’altra, con ben due ...

Pronostici Eredivisie 6-7-8 aprile : consigli scommesse 30^ giornata : La 30esima giornata di Eredivisie potrebbe decidere davvero le sorti del campionato. Frase banale, ma che calza a pennello in vista della supersfida tra AZ e PSV di sabato prossimo, ad una settimana dalla partitissima del Philips Stadion (PSV-Ajax, per intenderci). E, nel bene o nel male, questa gara condizionerà sotto il punto di vista mentale il facile impegno casalingo domenicale dei lancieri. Ma andiamo con ordine, ad un tranquillo ...

Pronostici Eredivisie 31 marzo-1 aprile : consigli scommesse 29^ giornata : Il rientro dalla pausa per le nazionali spezza un po’ la nostra routine di Eredivisie, dove eravamo abituati a ben tre giorni di gare. Niente anticipo del venerdì (e quindi anche i nostri consigli per le scommesse slittano di un giorno), mentre sabato andranno in scena quasi tutte le protagoniste della lotta salvezza: il Roda, lo Sparta Rotterdam ed il Breda in trasferta (contro Vitesse, Zwolle e PSV), in casa il Willem II (contro ...

Pronostici Eredivisie 16-17-18 marzo : consigli scommesse 28^ giornata : L’imprevedibile Eredivisie è giusta alla 28esima giornata. Ad aprire le danze dei nostri Pronostici un tranquillo Excelsior-Den Haag venerdì 16, valido per le zone mediane della classifica. Sabato torna in campo il PSV dopo la clamorosa debacle in casa edl Willem II, e i nostri consigli per le scommesse puntano ovviamente verso il successo della capolista. Cercherà di stupire ancora l’Utrecht in casa dell’Heerenveen, mentre il Twente dovrà ...

Pronostici Eredivisie 9-10-11 marzo : consigli scommesse 27^ giornata : Attesissima 27^ giornata di Eredivisie, ricco di spunti e gare interessanti. A partire dall’anticipo, dove il Twente è chiamato a battere un colpo in ottica salvezza in casa dell’Heracles, un fortino quasi inespugnabile. Sabato il PSV potrebbe mettere un altro bel mattone per la conquista del titolo, che in molti già danno praticamente per acquisito visti i dieci punti di vantaggio, e così il match più atteso è quello del Parkstad Limburg ...

Pronostici Eredivisie 2-3-4 marzo : consigli scommesse 26^ giornata : Pronti? eccovi i nostri Pronostici e i consigli per le scommesse della 26^ giornata di Eredivisie 2017/2018. Roda-Heracles apre le danze venerdì, ma è il sabato ad attirare davvero l’attenzione: Az e Feyenoord a domicilio (in casa di Excelsior e Breda), uno scoppiettante PSV-Utrecht al Phillips Stadion per quello che potrebbe significare momentaneo +10 per i ragazzi di Cocu. La risposta degli ajacidi è attesa domenica in casa del Vitesse, ...