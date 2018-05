Probabili Formazioni Birmingham City-Fulham | Championship 06-05-2018

Diretta / Piacenza Livorno streaming video e tv : testa a testa - Probabili Formazioni - quote e orario : Diretta Piacenza Livorno, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I labronici sono già promossi in Serie B, i lupi sono certi di giocare i playoff(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 14:01:00 GMT)

Diretta / Monza Olbia streaming video e tv : testa a testa - Probabili Formazioni - quote e orario : Diretta Monza Olbia, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Una partita poco importante, anche se gli isolani potrebbero prendersi i playoff(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 14:00:00 GMT)

Diretta / Gavorrano Pistoiese streaming video e tv : testa a testa - Probabili Formazioni - quote e orario : Diretta Gavorrano Pistoiese, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Derby toscano con gli ospiti che devono difendere la loro posizione ai playoff(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 13:56:00 GMT)

Diretta / Carrarese Arezzo streaming video e tv : testa a testa - Probabili Formazioni - quote e orario : Diretta Carrarese Arezzo, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Derby toscano tra due squadre la cui stagione proseguirà con gli spareggi(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 13:54:00 GMT)

Diretta / Arzachena Giana streaming video e tv : testa a testa - Probabili Formazioni - quote e orario : Diretta Arzachena Giana, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario. I sardi sono già salvi, i lombardi hanno l'ultima giornata per provare a entrare nei playoff(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 13:53:00 GMT)

Diretta / Alessandria Cuneo streaming video e tv : testa a testa - Probabili Formazioni - quote e orario : Diretta Alessandria Cuneo, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Ultima giornata nel girone A di Serie C, ma per entrambe la stagione prosegue(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 13:51:00 GMT)

JUVENTUS BOLOGNA / Streaming video e diretta tv : arbitra Irrati. Probabili Formazioni - quote e orario : diretta JUVENTUS BOLOGNA, info Streaming video e tv: bianconeri vicini allo scudetto, ma Allegri non vuole assolutamente sottovalutare i felsinei.

Probabili Formazioni Preston-Burton Albion - Championship 06-05-2018 : Le Probabili Formazioni di Preston North End-Burton Albion, Championship 2017-2018, 46^ Giornata ore 13.30: analisi e pronostico della partita. Match decisivo per i play off e la salvezza. Preston North End–Burton Albion, Domenica 6 Maggio. Tre successi consecutivi hanno permesso al Burton Albion di giocarsi le chance di salvezza all’ultima giornata. La formazione di Nigel Clough è attualmente terzultima a causa della ...

Diretta / Ternana Palermo streaming video e tv : il testa a testa. Probabili Formazioni - quote e orario : Diretta Ternana Palermo, info streaming video e tv: Probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Necessità di vincere per entrambe, i rosanero sono lontani dalla promozione Diretta(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 13:02:00 GMT)

Diretta / Spezia Pro Vercelli streaming video e tv : il testa a testa. Probabili Formazioni - quote e orario : Diretta Spezia Pro Vercelli, info streaming video e tv: Probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Liguri esclusi dai playoff, mentre la squadra piemontese ha un piede in Serie C(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 13:00:00 GMT)

Diretta / Salernitana Entella streaming video e tv : il testa a testa. Probabili Formazioni - quote e orario : Diretta Salernitana Entella, info streaming video e tv: Probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I granata sono praticamente salvi, situazione molto complicata per i liguri(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 12:59:00 GMT)

Diretta / Ascoli Avellino streaming video e tv : il testa a testa. Probabili Formazioni - quote e orario : Diretta Ascoli Avellino, info streaming video e tv: Probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Delicatissimo incrocio per la salvezza tra due squadre a serio rischio retrocessione(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 12:52:00 GMT)

Probabili Formazioni Serie B / Mosse - dubbi e scelte : stop per Siligardi (40^ giornata) : Probabili formazioni Serie B: le Mosse degli allenatori per gli schieramenti attesi in campo nella 40^ giornata di campionato. Occhio a Caputo-Donnarumma, la coppia da gol.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 12:50:00 GMT)

Probabili Formazioni Independiente-Gimnasia La Plata Superliga Argentina 06-05-2018 : Dopo le emozioni della Copa Libertadores, tornano le difficoltà della Primera Division Argentina per l’Independiente e i suoi tifosi. Infatti domenica 6 maggio alle ore 18:15 a tentare di fermare i padroni di casa ci sarà il Gimnasia La Plata in un match che si preannuncia scoppiettante. I ragazzi di mister Holan sembrano essersi ripresi dal momento no vissuto nello scorso mese. Infatti dopo le due sonore sconfitte contro Boca e ...