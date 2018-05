huffingtonpost

: Porta socchiusa - MPenikas : Porta socchiusa - HuffPostItalia : Porta socchiusa - ROB33R33 : RT @CrazyLe_on: La verità è sempre quella, la cattiveria degli uomini che ti abbassa e ti costruisce un santuario di odio dietro la porta s… -

(Di sabato 5 maggio 2018) Matteo Salvini e Luigi Di Maio si sono sentiti. E questa è - dopo giorni di accuse incrociate arrivate fino alle minacce di querela - una notizia. Ma non significa che la quadra tra il leader della Lega e quello del Movimento 5 Stelle in questa difficile trattativa per formare il nuovo governo sia stata trovata. Si può dire tuttavia che il forno sia stato riacceso, ma non si riscaldi. Un ragionamento è in corso, il rischio però che tutto possa naufragare resta comunque alto ed è sempre più probabile che lunedì al Quirinale, dove alle 10 del mattino si darà il via alle consultazioni, vada in scena un terzo giro di valzer in cui i leader dei partiti arriveranno con poca convinzione e con idee poco chiare.I fatti, quando mancano circa 36 ore al colloquio con Sergio Mattarella, dicono questo. Il capo politico grillino non ha ancora ...