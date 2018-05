: #News #Polonia, operai dispersi in miniera - CybFeed : #News #Polonia, operai dispersi in miniera - NotizieIN : Polonia, operai dispersi in miniera - TelevideoRai101 : Polonia, operai dispersi in miniera -

Cinquee due feriti è il bilancio di un incidente avvenuto in seguito a un terremoto in unadella Slesia, nel sud della. Le squadre di soccorso sono impegnate a 900 metri di profondità, dove si trovavano i minatori. Le operazioni sono state rallentate dall'elevato livello di metano presente indopo il crollo. I due superstiti, feriti ma coscienti, sono stati riportati in superficie.(Di sabato 5 maggio 2018)