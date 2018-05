Pioli | contro il Genoa sarà un esame

Sarri a Firenze contro il tabù Pioli : per il Napoli il tecnico è una vera bestia nera : Da ieri pomeriggio il Napoli ha iniziato la lunga marcia di avvicinamento verso il match con la Fiorentina di Pioli , tecnico che agli azzurri evoca alcuni brutti ricordi. Già perché per Mazzarri e ...

Pioli - contro Sassuolo gara cruciale : ANSA, - FIRENZE, 20 APR - "L'altra sera non ho dormito non perché avevamo perso con la Lazio, anche se avremmo meritato di più, ma perché già pensavo alla trasferta con il Sassuolo , una gara cruciale , ...

Morte Astori - la commovente decisione del tecnico Pioli per la gara contro il Sassuolo : Morte Astori, ancora tutti sotto shock per il difensore della Fiorentina ma la squadra ha avuto la forza di rialzarsi e tornare in corsa per l’Europa League, adesso l’importante gara contro il Sassuolo. Nel frattempo per il prossimo appuntamento come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ sarà Riccardo Saponara a indossare la fascia di capitano che fu del suo grande amico Davide Astori. Dopo la Morte di Astori la fascia da ...