Picchia moglie e dà coltello al figlio 4 anni per ferirla | arrestato

Catania - Picchia la moglie e dà il coltello al figlio 4 anni per ferirla : arrestato 26enne : Catania, picchia la moglie e dà il coltello al figlio 4 anni per ferirla: arrestato 26enne picchiata, umiliata, costretta a subire rapporti sessuali e anche a vedere la scena del marito che mette un coltello in mano al più grande dei loro due figli, istigandolo a ferire la madre. Sono alcune delle violenze subite dalla […]

Pagani - violentava la moglie poi la Picchiava per i soldi : a processo 29enne : Approfondimenti Ottati, violenza sessuale e percosse alla compagna incinta: nei guai un rumeno 28 aprile 2018 Risponde di più casi di violenza sessuale , estorsione e lesioni nei confronti della ...

Ancona - iracheno Picchia moglie davanti ai figli/ Ultime notizie : divieto di avvicinamento per il 28enne : Un iracheno di 28 anni residente ad Ancona è stato condannato all'allontanamento dalla famiglia: denunciato per aver picchiato la moglie davanti ai figli(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 14:49:00 GMT)

Milano - Picchia la moglie e la rimanda in ospedale : arrestato : Era appena uscita dall'ospedale, dove i medici le avevano dato alcuni punti di sutura per una ferita alla testa. Ieri mattina, quando il marito l'ha picchiata di nuovo e ha anche strattonato sua madre,...

Picchia per anni l'anziana moglie malata : Pistoia, condannato per maltrattamenti il marito-orco: i vicini non avevano mai chiamato la polizia perché avevano paura di lui

Picchia la moglie e porta via con sé i tre figli minorenni : arrestato : Ha litigato con la moglie portando via i figli. Un 33enne di San Giovanni a Teduccio è stato arrestato dai carabinieri. La vicenda ha avuto inizio l'altro ieri quando l'uomo insieme al fratello 27enne ...

Roma - già condannato per maltrattamenti - continua a Picchiare la moglie e la sequestra in casa : Già condannato per maltrattamenti alla moglie, continuava ad aggredirla e a minacciarla. Gli agenti della IV sezione della squadra mobile di Roma, specializzata in reati sessuali, contro donne, minori ...

Rapina in villa - moglie medico Picchiata : ANSA, - BENEVENTO, 24 MAR - La moglie di un medico di Amorosi , Benevento, , che ieri sera era sola in casa, è stata picchiata e minacciata da due malviventi - pare con accento straniero - che con il ...

A 80 anni Picchia moglie - arrestato : ANSA, - SAVONA, 14 MAR - Un uomo di 80 anni è stato arrestato nella notte dai carabinieri di Celle Ligure , Savona, per maltrattamenti nei confronti della moglie. I militari, intervenuti in seguito ...

Ivrea - Picchia la moglie 18enne fino a farla svenire. La ragazza viveva segregata in casa : A processo un trentenne albanese accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni e sequestro di persona. La giovane moglie non poteva avere neppure il telefono: per chiamare i parenti era costretta ad andare dalla vicina di casa.Continua a leggere

Picchia la moglie e poi va a bere al bar : VALSUGANA. Picchiata, umiliata pubblicamente da quando i figli erano piccoli. Ha vissuto così, per 15 anni, una donna residente in Valsugana fino a quando, nei giorni scorsi, il marito aguzzino è ...

“Carabinieri. Il mio vicino sta Picchiando la moglie”. In realtà esultava per il gol della Juve : È accaduto a Poirino, nel torinese. Alla rete di Dybala contro il Tottenham in Champions League, l'esplosione di gioia ha fatto scattare il falso allarme. E sono arrivati i carabinieri.Continua a leggere