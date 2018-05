Pianeta donna | visite senologiche gratuitamente per le giovani mamme

Pianeta donna : visite senologiche gratuite per le giovani mamme : visite senologiche gratuite per le donne trai 20 e i 45 anni, con accertamenti diagnostici di prevenzione del tumore al seno e all’ovaio in donne con mutazione eredo-familiare dei geni BRCA 1 e 2. Ad organizzare il progetto « Pianeta donna », con iniziative gratuite di educazione sanitaria, di prevenzione e di diagnosi precoce, è una squadra che vede in prima fila Associazione House Hospital onlus, Osservatorio Regionale Oncologico in Campania, ...

“Orgasmo dell’uretra”. L’unico modo per il massimo piacere di una donna è questo. Altro che clitoride e punto G - ecco cosa la porta “su un altro Pianeta”. Vuoi vederla “fuori di sé”? Fallo così e basta : Parliamo di orgasmo. Anzi, parliamo di orgasmo femminile. Una questione delicata per molti uomini che ancora non hanno capito come far impazzire di piacere la propria donna. Iniziamo con il ribadire un concetto che dovrebbe essere ormai assodato: le donne non sono tutte uguali e ognuna raggiunge l’orgasmo in modo diverso. Per esempio ci sono donne che raggiungono l’orgasmo se viene stimolato il loro clitoride e donne che invece raggiungono il ...