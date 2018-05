“Per noi non è lo zar”. Proteste anti-Putin in Russia - fermato l’oppositore Navalny : Il leader dell'opposizione in Russia Alexei Navalny è stato fermato a Mosca per uno dei tanti 'cortei non autorizzati', indetti nel Paese alla vigilia dell'insediamento di Putin al Cremlino. Decine di altri arresti.Continua a leggere

Modulblok : “Per noi gli ingegneri sono donne e fanno la differenza” : E chi lo dice che le donne non posso fare gli ingegneri ed anzi dirigere un team di colleghi maschi? La prova la offre Modulblok di Amaro (UD) che, nel nutrito team ad alta specializzazione del suo ufficio tecnico, di donne ingegnere ne ha addirittura tre di cui una è una figura di vertice della struttura. «I nostri modelli di approccio esigono menti giovani e preparate – dichiara Mauro Savio amministratore unico dell’azienda friulana ...

TRENTINO - 18MILA EURO PER PARTO PREMATURO/ Turisti russi valutano permesso di soggiorno “Per noi cifra enorme” : TRENTINO, 18MILA EURO per un PARTO PREMATURO: coppia di Turisti russi valuta la richiesta di un permesso di soggiorno che non arriverà prima di maggio e si appella allo Stato.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 20:27:00 GMT)

8 marzo - “Per gli 1 - 7 milioni di donne disabili c’è poco da festeggiare. Più difficile per noi esercitare ogni diritto” : “C’è poco da festeggiare perché c’è ancora molto da fare per difendere i nostri diritti di donne e di persone con disabilità. Siamo percepite prima di tutto come malattia“. Ad accendere un faro sulla situazione delle donne con disabilità, in occasione dell’8 marzo, è l’Unione italiana lotta alla distrofia muscolare (Uildm), che da anni ha creato un Gruppo donne. “Nonostante l’Italia abbia introdotto norme ...

Davide Astori - funerali in Santa Croce a Firenze/ Video - Badelj saluta il capitano : “Per noi sei la luce” : I funerali di Davide Astori, oggi, alle 10, alla Basilica di Santa Croce a Firenze. Il primo cittadino ha proclamato il lutto cittadino. Malore del suocero in Basilica all'arrivo della bara(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 12:35:00 GMT)

Lutto nel Movimento 5 stelle. “Per noi una vittoria con dolore”. È morto a 40 anni - tra lo choc di colleghi e militanti. Prima la gioia dei risultati elettorali - poi la tragica notizia. “Un punto di riferimento - oltre che un amico” : Lutto nel Movimento 5 stelle. A pochi giorni dal voto che ha visto il Movimento 5 stelle raccogliere voti in quantità, arriva la notizia choc. Ad andarsene a 40 anni, nella giornata di lunedì 5 marzo 2018 intorno alle 16, dopo due settimane di coma, è Lorenzo Messineo che è morto all’ospedale di Chieri. La notizia della sua scomparsa ha sconvolto tutti. “Per noi una vittoria listata a Lutto, assolutamente”, così ha commentato Stefano Torrese, ...

Elezioni - Martina (Pd) : “Per noi sconfitta chiara ed evidente” : “Per noi si tratta di una sconfitta molto evidente molto chiara e molto netta. Si profila un dato per noi al di sotto delle aspettative”. Alle ore 3 del mattino sono queste le poche parole che il vicesegretario del Partito Democratico Maurizio Martina rilascia in sala stampa in compagnia del Presidente dem Matteo Orfini e di Lorenzo Guerini. “Valutazioni più compiute le farà il segretario Renzi domani mattina o in ...